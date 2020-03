Marcin Dorociński ambasadorem Santander Bank Polska

Łukasz Szewczyk

Santander Bank Polska rozpoczął współpracę z aktorem Marcinem Dorocińskim.

Współpraca banku i aktora, znanego z zaangażowania w tematy ważne społecznie, rozpoczęła się nietypowo - od opublikowanego na portalach społecznościowych nagrania, wykonanego przez Marcina Dorocińskiego we własnym domu. W materiale aktor zachęca do udziału w zbiórce charytatywnej rozpoczętej przez bank i Fundację Santander. Oprócz 2-milionowej darowizny dla polskich szpitali bank podwoi kwoty wpłacane przez darczyńców i przekaże je na zakup niezbędnego służbom medycznym sprzętu i wyposażenia potrzebnego do walki z koronawirusem. Nagranie można obejrzeć np. na Facebooku Santander Bank Polska.- komentuje Artur Sikora, dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu w Santander Bank Polska.- zapowiedział Marcin Dorociński.Marcin Dorociński to aktor teatralny, telewizyjny i filmowy. Był sześciokrotnie nominowany do Orłów za pierwszoplanowe role w filmach Boisko bezdomnych, Rewers, Róża, Obława i Jack Strong oraz za drugoplanową w filmie Moje córki krowy. Na scenie warszawskiego Teatru Dramatycznego pracował m.in. z Grzegorzem Jarzyną, Krystianem Lupą, Krzysztofem Warlikowskim i Agnieszką Glińską. Jego ogromny dorobek zawodowy cieszy się uznaniem w branży oraz wśród licznych fanów.