Biuro Reklamy TVP wspiera reklamodawców. Będą namawiać do pozostania w domu i zakupów online

Łukasz Szewczyk

Telewizja Polska dodatkowy czas reklamowy, zachęcający do zakupów online i zamawiania usług zdalnie, wyemituje w cenie kampanii.

W odpowiedzi na liczne ograniczenia w związku z sytuacją epidemiczną w kraju , Biuro Reklamy TVP zmodyfikowało swoją ofertę. Reklamodawcy mogą, bez żadnych dodatkowych opłat, dodać do spotu pięciosekundowy komunikat, zachęcający do pozostania w domu i dokonania zakupu online. W zależności od produktu może być to zachęta do zakupu w sklepie internetowym lub zakupu przez telefon, bądź zamówienia usługi zdalnie. Każdy, co najmniej piętnastosekundowy film reklamowy powinien zostać wydłużony o pięciosekundowy przekaz, odwołujący się do akcji #zostańwdomu, a reklamodawca nie poniesie dodatkowych kosztów z tytułu emisji dłuższego spotu.Reklamodawca może zlecić TVP dodanie pięciosekundowego komunikatu. W takiej sytuacji zapłaci on jedynie zryczałtowaną opłatę za przekazanie dodatkowych praw filmu reklamowego. Szczegóły oferty są dostępne na stronie www Biura Reklamy.- wyjaśnia Przemysław Kruk, zastępca dyrektora Biura Reklamy TVP.