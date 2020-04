Telefony komórkowe przypomną o czytaniu książek

Łukasz Szewczyk

Firma Selectivv została partnerem strategicznym akcji #TerazCzasNaCzytanie, prowadzonej przez Fundację Powszechnego Czytania od momentu zamknięcia szkół. Potrwa ona co najmniej do zakończenia ogłoszonego stanu epidemii w Polsce.

- mówi Maria Deskur, prezes Fundacji Powszechnego Czytania.Kampania #TerazCzasNaCzytanie zachęca rodziców korzystających ze smartfonów do czytania i rozmawiania z dziećmi. Skierowana jest przede wszystkim do tych, którzy do tej pory z różnych powodów tego nie robili. Po kliknięciu w grafikę promującą akcję rodzic zostanie przekierowany na stronę inicjatywy. Znajdzie tam informacje i porady na temat czytania oraz linki do list wartościowych książek, a także do bezpłatnych ebooków, ufundowanych przez firmę Legimi.- mówi Aleksander Luchowski, co-CEO Selectivv.Selectivv na co dzień specjalizuje się w działaniach marketingowych na urządzenia mobilne. Każdego dnia kampanie reklamowe Selectivv widzi na swoich smartfonach blisko 121 mln użytkowników w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym blisko 20 mln w Polsce. Z rozwiązań Selectivv korzystają nie tylko firmy komercyjne, ale również administracja samorządowa, uczelnie wyższe i instytucje kultury.Fundacja Powszechnego Czytania powstała jesienią 2018 i stawia sobie za cel zwiększenie poziomu czytelnictwa w Polsce poprzez namawianie rodzin do czytania i rozmowy z dziećmi.