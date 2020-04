Szymon Majewski robi w domu metodą chałupniczą reklamę Plus Abonament (wideo)

Łukasz Szewczyk

Komórkowa sieć Plus rusza z nietypową kampanią reklamową w czasie kwarantanny koronawirusa.

Plus zaprezentował nowy spot reklamowy przygotowany przez Szymona Majewskiego metodą chałupniczą w domu. Prezentowany przez Szymona rebus wspiera ofertę Plus Abonament, dzięki której można z bliskimi pozostawać w kontakcie. Spot promuje ofertę abonamentową "wszystko bez limitu i Internet bez końca", z kolei kolejne karty można dobierać w dowolnym momencie nawet za połowę cenyMetryczka kampanii:- Kampania: Plus. #zostańwdomu- Nazwa reklamy: Rebus Kontakt- Klient: Polkomtel Sp. z o.o.- Agencja: Scholz&Friends Warszawa- Reżyser: Szymon Majewski- Operator obrazu: Szymon Majewski- Scenariusz: Weronika Zielińska, Ewa Juszczuk- Muzyka: "Sexy Chica" Cesar Benitez, Cristobal Guerrera, Enrique Castillo- Producent: Mariusz Matwiejczuk- Dom Produkcyjny: TFP Sp. z o.o.- Postprodukcja: Televisor, ZtudioiBurza- Dom mediowy: Vizeum- Media: TV, Online