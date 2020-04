T‑Mobile łączy się w pomocy i wspiera działalność lekarzy

Łukasz Szewczyk

Ostatnie tygodnie potwierdzają to, jak ważny w naszym kraju jest system ochrony zdrowia. Każdego dnia pracownicy tego filaru pracują w pocie czoła, walcząc z rozprzestrzeniającą się pandemią. T‑Mobile łączy się w pomocy i dostarcza pracownikom szpitali łączność oraz ułatwia kontakt z terapeutami poprzez dedykowaną infolinię.

Niestety okazuje się, że wiele szpitali mierzy się z problemem dostępności telefonów oraz kart SIM, niezbędnych do sprawnej komunikacji. Natomiast nowe technologie mogą mieć realny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa personelu medycznego, który nie we wszystkich przypadkach musi być narażony na bezpośredni kontakt z osobami chorymi. Ponadto odpowiedni sprzęt ułatwia lekarzom wysyłanie wyników badań pacjentów w obrębie jednego zespołu i szybką konsultację, która często może uratować życie. Dlatego też T‑Mobile postanowił pomóc lekarzom poprzez przekazanie niezbędnych sprzętów. Wspólnie z partnerami akcji myPhone i HAMMER oferującymi znane telefony i smartfony, operator wsparł trzy placówki - Szpital MSWiA w Warszawie, Szpital w Zgierzu i Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. Przekazano im łącznie 40 telefonów wraz z kartami SIM, które pomogą zespołom medycznym w sprawnej komunikacji i ekspresowym przekazywaniu ważnych informacji. Ostatnia placówka otrzymała także tablety wyprodukowane przez mPTech, dzięki którym pracownicy mogą mieć stały dostęp do istotnych danych.- mówi Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej T‑Mobile. -- dodaje.Lekarze codziennie stają oko w oko z koronawirusem, walcząc o zdrowie tysięcy osób. Towarzyszy im troska nie tylko o pacjentów, ale także ich własne rodziny. Mierzą się też z ogromnym stresem, jaki muszą opanować, aby profesjonalnie wykonywać swoje obowiązki. Dlatego wspólnie z organizatorami projektu Dawka Wsparcia, T‑Mobile uruchomił infolinię, dzięki której lekarze zmagający się z epidemią będą mogli otrzymać wsparcie psychologiczne. Przy telefonie wsparcia, który działa pod numerem, dyżurują rzetelnie zweryfikowani terapeuci zaangażowani w projekt społecznie. Aktualne godziny działania infolinii są dostępne codziennie na stronie www.dawkawsparcia.org . Operator pokrywa wszystkie koszty działania infolinii, która jest dostępna pod numerem: +48 800 012 006.- dodaje Małgorzata Rybak-Dowżyk. -- dodaje.W niedalekiej przyszłości infolinia Dawki Wsparcia będzie dostępna również dla osób poddanych kwarantannie, a także dla chorych dotkniętych koronawirusem oraz ich rodzin. które skupione na walce o najbliższych podlegają ogromnemu obciążeniu psychicznemu.