"Zróbcie sobie dobrze i zostańcie w domu" nawołuje producent prezerwatyw Skyn

Łukasz Szewczyk

Ruch społeczny został zapoczątkowany w mediach społecznościowych hashtag'iem #staythefhome. Marka Skyn nawołuje do tego, aby w ramach bezpieczeństwa "zrobić sobie dobrze i zostać w domu".

"Stay and f*** at home" / Fot. materiały prasowe

Lepiej dochodzić niż wychodzić

Aby spowolnić rozprzestrzenianie się COVID-19 ludzie na całym świecie są zachęcanii upoważnieni do pozostania w domu. Starając się powstrzymać wirusa i zapewnić ludziom bezpieczeństwo, dystans społeczny jest przedstawiany jako najlepsza forma walki.W Internecie ludzie w dużym stopniu wspierają ten ważny środek zapobiegawczy, używając hastagów: #staythefhome i #staythefuckhome.Biorąc pod uwagę zamieszanie i niepewność w czasach narzuconego odosobnienia marka SKYN, ekspert ds. intymności, wnosi cenną wartość - prezentując przyjemniejszą formę kwarantanny niż oglądanie seriali przez cały dzień. SKYN wspiera ruch dystansowania społecznego, wykorzystując przyjemność jako silną zachętę.Aby podzielić się swoim przesłaniem SKYN dociera do miejsc, w których aktualnie wszyscy są obecni - online. Marka będzie publikować treści w myśl idei: "Zróbcie sobie dobrze i zostańcie w domu" oraz "Lepiej dochodzić niż wychodzić" zmuszając tym samym ludzi do pozostania w domach. Cała inicjatywa opowiada się za sposobami jak najlepszego wykorzystania obecnej sytuacji.W ciągu kilku najbliższych tygodni codziennie publikowane będą bieżące treści, takie jak "kalendarz przyjemności". SKYN zdaje sobie sprawę, że dystans społeczny jest jedynym sposobem na spowolnienie rozprzestrzeniania się COVID-19. Marka przypomina o tym, że miłość jest dobrą odpowiedzią na wszystko.Koncept jest opracowany globalnie, za adaptację na polskim rynku odpowiada GRUPA BUKKO, która obsługuje kanały marki w mediach społecznościowych.