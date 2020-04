Rusza akcja "Czysta klamka". Stowarzyszenie Marketingu SMB i firmy z branży przesyłek łączą siły

Łukasz Szewczyk

W obliczu ogromnego wyzwania społecznego i gospodarczego, jakim jest rozprzestrzeniający się koronawirus zachęcamy wszystkie osoby i firmy mające poczucie odpowiedzialności społecznej do zaangażowania w akcję "Czysta klamka", która ma na celu dbanie o bezpieczeństwo naszych wspólnych przestrzeni.

W ramach akcji każdy, kto korzysta ze wspólnych przestrzeni użytkowych takich jak klatki schodowe i windy, może zaangażować się w utrzymanie higieny i odkażanie klamek, przycisków wind i domofonów, skrzynek pocztowych. Te proste czynności wykonywane przez wielu ludzi w jednym czasie mają szansę znacząco zwiększyć nasze szanse na wygraną z wirusem.- mówi Magdalena Brzeska, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB.Do inicjatywy zapraszamy także wszystkie społeczności (w szczególności mieszkańców osiedli), którzy poprzez swoje codzienne działania (przecieranie nasączonymi odpowiednimi środkami klamek i przycisków w windach) mogą istotnie przyczynić się do bezpieczeństwa swojego i współmieszkańców.Inicjatorem akcji "CZYSTA KLAMKA" jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB i działająca przy nim Rada ds. rynku Direct Mail, w której uczestniczą firmy: CTRL System, PostMaster, ABC Direct Contact, Skarbnica Narodowa, Media Central, EDC Expert i Metro Advertising i No Limits24.Firmy te zadecydowały już o wyposażeniu swoich kolporterów w rękawiczki i środki dezynfekujące. Dzięki temu każda odwiedzona klatka i skrzynka pocztowa, do której dotarł kolporter, staje się bezpieczniejsza. Kolporterzy każdorazowo dezynfekują wszystkie klamki i przyciski domofonu na drodze dystrybutora oraz skrzynki pocztowe, do których doręczane są materiały promocyjne. Materiały drukowane przygotowywane są z uwzględnieniem 24- godzinnej kwarantanny.