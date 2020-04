PepsiCo przeznacza globalnie 45 mln dol na walkę z koronawirusem. W Polsce 3,3 mln zł

Łukasz Szewczyk

PepsiCo razem ze swoim ramieniem charytatywnym, Fundacją PepsiCo, ogłosiły wspólny plan pomocy o łącznej wartości ponad 45 milionów dolarów. Dotychczasowe zaangażowanie firmy w Polsce wynosi 3,3 mln zł i obejmuje przede wszystkim produkty spożywcze i napoje dostarczane do polskich szpitali i innych placówek medycznych w ramach akcji #wzywamyposiłki oraz w ramach działań bezpośrednich

PepsiCo wykorzystuje rozległą wiedzę i doświadczenie w obszarze logistyki towarów, angażując się we wspólne inicjatywy mające na celu zwiększenie dostępności posiłków dla uczniów zmuszonych do pozostania w domach. Szacuje się, że zamknięcie szkół na całym świecie związane z pandemią koronawirusa przyczyniło się do pozbawienia dużej części z 1,7 mld uczniów pozostających w domach dostępu do podstawowego posiłku w ciągu dnia.- powiedział Ramon Laguarta, prezes i dyrektor generalny PepsiCo. -- dodał Ramon Laguarta.PepsiCo przeznacza 45 milionów dolarów na działania pomocowe w reakcji na zagrożenia, jakie niesie pandemia COVID-19. Wsparcie trafi w pierwszej kolejności do społeczności najbardziej dotkniętych skutkami kryzysu.- powiedział Michał Jaszczyk, prezes PepsiCo Polska. -- dodał Jaszczyk.PepsiCo nawiązuje ponadto współpracę z partnerami z całego świata, aby móc wypracowywać i wdrażać rozwiązania na dużą skalę. W nadchodzących dniach i tygodniach PepsiCo ogłosi kolejne programy wsparcia zmierzające do zaspokajania potrzeb ponadlokalnych z uwagi na stale rozprzestrzeniający się zasięg pandemii i związane z tym rosnące potrzeby.Z uwagi na gotowość niesienia pomocy lokalnym społecznościom przez pracowników PepsiCo na całym świecie, w okresie kolejnych czterech tygodni Fundacja PepsiCo podwoi wartość każdej wpłaty dokonanej przez pracowników na rzecz konkretnych organizacji charytatywnych walczących ze skutkami pandemii. Maksymalna wartość wsparcia dla wybranych przez pracowników organizacji wyniesie 2 miliony USD.Oprócz działań realizowanych bezpośrednio przez PepsiCo, firma ściśle współpracuje z innymi podmiotami z branży, dostawcami, klientami i innymi wiodącymi fundacjami. Celem tej współpracy jest określanie i wdrażanie istotnych programów pomocy, które pomogą poszerzyć i utrzymać dostęp do niezbędnych produktów żywnościowych dla rodzin dotkniętych skutkami pandemii.