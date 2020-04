Nastolatkowie w kontrze do koronawirusa. Nudzisz się? Podejmij wyzwanie! Rusza akcja #Contra19

Łukasz Szewczyk

Wystartowała akcja #CONTRA19. W jej ramach nastolatkowie z całej Polski mogą przyjąć szybkie wyzwania, którymi m.in. pomogą lokalnym przedsiębiorcom, osobom starszym czy zawalczą z fakenewsami. Do stanięcia w kontrze do COVID-19 zachęca młodych inicjator akcji - Fundacja Zwolnieni z Teorii.

Z dnia na dzień 1,7 mln nastolatków w Polsce ma coraz większe poczucie beznadziejności. -- mówi Paula Bruszewska prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii, mającej kontakt z tysiącami młodych, którzy biorą udział w organizowanej przez Fundację od 6 lat olimpiadzie z projektów społecznych. Tymczasem nastolatkowie chcieliby, podobnie jak każdy Polak, by negatywne skutki koronawirusa były jak najmniejsze. Dlatego Fundacja Zwolnieni z Teorii zainicjowała akcję #CONTRA19. W jej ramach nastolatkowie z całej Polski mogą wykorzystać swój potencjał i stawić czoła efektom koronawirusa w Polsce.Na czym polega ta akcja? Na stronie www.contra19.org losuje się krótkie wyzwanie, realizuje je, a następnie wyzywa swoich znajomych do tego, by też podjęli się wyzwania. Wśród najciekawszych są m.in.: Wesprzyj lokalsa - na rzecz lokalnych biznesów, Przeżyj to w piżamie - wsparcie kultury, E-domóweczka - podtrzymanie relacji i życia towarzyskiego. Co ważne, wszystkie wyzwania młodzież może wykonać bez wychodzenia z domu, bez pieniędzy, a nawet, jak zapewnia organizator, bez ruszania się z kanapy.Organizatorzy liczą na efekt kuli śniegowej. - Wyobraźmy sobie, że każda z 1,7 mln młodych osób wylosuje z nami wyzwanie i zadzwoni do 3 osób, które mogą czuć się teraz najbardziej samotnie. Można szybko policzyć, ile osób może poczuć się lepiej w tej trudnej sytuacji dzięki tylu małym gestom ze strony młodzieży. Wyzwań tego typu jest znacznie więcej, więc w sumie gra toczy się o dużą pulę dobrej energii w dobie koronawirusa - podsumowuje Paula Bruszewska.Akcję #CONTRA19 zainicjowała Fundacja Zwolnieni z Teorii, jej partnerem merytorycznym jest GovTech Polska. Kreację motywującą do działania stworzyła pro bono agencja 180heartbeats + JUNG v MATT.