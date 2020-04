Sukces akcji "Reklama na Ratunek": 7 mln widzów, zebrane 3 mln zł na walkę z koronawirusem

Łukasz Szewczyk

Ponad 7 milionów widzów bez wychodzenia z domu pomogło tym, którzy codziennie ryzykują swoim zdrowiem i życiem w walce z epidemią koronawirusa. 3 miliony złotych zebrane dzięki akcji "Reklama na ratunek - Razem w walce z koronawirusem" zostanie przeznaczone na wsparcie służb medycznych.

Według oficjalnych danych dzięki "Reklamie na Ratunek" zebrano ponad 3 miliony złotych. 2 480 000 złotych pochodzić będzie od reklamodawców, pozostałe ponad pół miliona złotych dołoży Telewizja Polsat. Za pośrednictwem Fundacji Polsat środki te zostaną przeznaczone najbardziej potrzebującym szpitalom i instytucjom zaangażowanym w walkę z epidemią.- mówi Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat.Wysoka widownia "Reklamy na ratunek" - łącznie ponad 7 milionów widzów, przełożyła się na wysokie udziały w obu grupach audytoryjnych. Średnio 38,2% w grupie 4+ oraz 43,3% w grupie 16-49. Był to najchętniej oglądany program w polskiej telewizji od szesnastu miesięcy (listopad 2018).Organizatorzy akcji - Telewizja Polsat i Biuro Reklamy Polsat Media dziękują za wsparcie firm: Allegro.pl Sp. z o.o., Carrefour Polska Sp. z o.o., Cinkciarz.pl Marketing Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Cyfrowy Polsat S.A, HBO Polska Sp. z o.o., ING Bank Śląski S.A., Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. K, Sokołów S.A., mBank S.A., Netia S.A., Oponeo.pl S.A., P4 Sp. z o.o., PKO BP S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO LEK S.A., Sandoz Polska Sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., Tarczyński Marketing Sp. z o.o., Totalizator Sportowy Sp. z o.o., USP Zdrowie Sp. z o.o., Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A., Żabka Polska S.A.Specjalny blok reklamowy "Reklama na Ratunek - Razem w walce z koronawirusem" był emitowany na antenie Polsatu w czwartek, 2 kwietnia o godzinie 18:45. Do wzięcia udziału w akcji i obejrzenia bloku, od 27 marca zachęcały specjalne spoty z udziałem Bogdana Rymanowskiego, dziennikarza Polsat News. Można było je zobaczyć we wszystkich kanałach Grupy Polsat, w serwisie IPLA, w internecie oraz w mediach społecznościowych. Do oglądania "Reklamy na ratunek" zachęcały również gwiazdy i artyści związani z Polsatem, a także sami reklamodawcy.Fundacja Polsat już wcześniej podjęła decyzję o przeznaczeniu 2 milionów złotych na zakup najpotrzebniejszego sprzętu dla służb medycznych. Zostały już złożone zamówienia między innymi na kombinezony, gogle medyczne, maski chirurgiczne, czy rękawiczki ochronne. Jeszcze w tym tygodniu pierwszy sprzęt dotrze do lekarzy i pielęgniarek będących dzisiaj na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Fundacja wzięła także udział w przekazaniu przez Grupę Polsat - sieć Plus i Cyfrowy Polsat - 2200 tabletów dla ponad 400 domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z 16 województw.