BrawaDlaWas. Media zachęcają do podziękowania pracownikom ochrony zdrowia

Łukasz Szewczyk

#BrawaDlaWas to wspólna akcja zainicjowana przez największe media w Polsce, która ma celu wyrażenie uznania dla lekarzy i lekarek, ratowników medycznych, pielęgniarek, salowych, laborantów i innych osób dbających o ochronę zdrowia.

W najbliższy wtorek (7 kwietnia 2020 roku), przypada Światowy Dzień Zdrowia. Akcja mediów #BrawaDlaWas skierowana jest do wszystkich Polaków - to właśnie tego dnia o godz. 13.00 każdy może stanąć w oknie lub na balkonie, by przez minutę brawami podziękować personelowi medycznemu za oddanie i opiekę.Akcję wspierają media internetowe i drukowane Ringier Axel Springer Polska, m.in. Onet, Fakt, Newsweek, Forbes, Noizz, Business Insider, Ofeminin, Medonet, Auto Świat, Komputer Świat, Plejada, PCLab czy Przegląd Sportowy, jak również Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Interia, Radio ZET, RMF FM, Rzeczpospolita, redakcje wydawnictwa Polska Press oraz TVN Discovery Polska. Od 2 kwietnia 2020 roku na łamach wydań drukowanych, w serwisach internetowych, a także na antenach radia i telewizji oraz w mediach społecznościowych pojawiają się informacje nagłaśniające wydarzenie.- powiedział Piotr Korycki, prezes TVN Discovery Polska.Redakcje zwracają też uwagę na wyzwania, z którymi mierzy się w obecnej sytuacji system opieki zdrowotnej, ukazując jak wiele pracy, wysiłku i wyrzeczeń stoi przed personelem medycznym, który walczy z epidemią koronawirusa. Materiały promujące akcję #BrawaDlaWas we wszystkich mediach mają taką samą identyfikację wizualną. Przygotowano m.in. grafiki, nakładkę na zdjęcia profilowe na FB, bannery oraz gify.