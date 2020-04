"Ciche godziny" we wszystkich sklepach Lidl

Łukasz Szewczyk

Sieć Lidl Polska z myślą o komforcie osób ze spektrum autyzmu, jak i ich rodzin oraz opiekunów, wprowadziła ciche godziny we wszystkich swoich sklepach w Polsce. Inicjatywa została opracowana we współpracy z Fundacją JiM, a jej głównym celem jest ułatwienie w dokonywaniu zakupów przez klientów z ASD (eng. autism spectrum disorder).

Autyzm jest obecnie diagnozowany w Polsce już u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w naszym kraju jest 400 000 osób z autyzmem. Jednak ze spektrum żyją także rodzice, rodzeństwo oraz opiekunowie, dla których rutynowe obowiązki, w tym między innymi zakupy są wielkim wyzwaniem. W celu ułatwienia codziennego funkcjonowania osobom ze spektrum autyzmu Lidl Polska wprowadził we wszystkich swoich sklepach "ciche godziny". Głównym założeniem akcji, nad której wprowadzeniem sieć pracowała już od dawna, jest zapewnienie odpowiednich warunków codziennego funkcjonowania osobom ze spektrum autyzmu. Z raportu z analizy badania ankietowego przygotowanego przez Fundację JiM, wynika że dla większości osób z ASD zakupy są negatywnym doświadczeniem, a najbardziej uciążliwymi czynnikami w ich trakcie jest hałas, ostre oświetlenie, czy kolejki do kasy.Jakie udogodnienia kryją się pod inicjatywą Lidla? W wyznaczonych godzinach jest wyciszona muzyka oraz komunikaty w systemie nagłośnienia. Klienci deklarujący, że są osobami ze spektrum autyzmu, bez weryfikacji są obsługiwani poza kolejnością w tzw. kasach pierwszeństwa (jest to zazwyczaj kasa nr 1). Sieć prosi także wszystkich klientów aby wykazali się zrozumieniem, jak i cierpliwością w stosunku do osób uprzywilejowanych do korzystania z kas pierwszeństwa. W trakcie standardowego funkcjonowania sklepów ciche godziny w Lidlu będą się odbywać w każdy piątek w godzinach 8:00 - 10:00 oraz sobotę od 19:00 do 21:00.W aktualnej sytuacji epidemii, do odwołania, z kas pierwszeństwa mogą także korzystać seniorzy, wolontariusze wspierający seniorów w dokonywaniu zakupów spożywczych, pracownicy sektora opieki zdrowotnej - przede wszystkim lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, ratownicy medyczni oraz tzw. służby mundurowe (strażacy, policjanci, żołnierze wojsk obrony terytorialnej czy straż miejska). Udogodnienia dla osób ze spektrum autyzmu będą możliwe kiedy sytuacja się unormuje i funkcjonowanie sklepów powróci do regularnych zasad.