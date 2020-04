Nowa usługa. Rusza InPost Urząd 24

Łukasz Szewczyk

InPost oddał na potrzeby Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego dwa nowe, specjalistyczne Paczkomaty. Pozwolą one mieszkańcom załatwiać sprawy urzędowe bez bezpośredniego kontaktu z urzędnikami - dokumenty można będzie nadać i odebrać za pośrednictwem urządzenia InPost.

- mówi Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPost -- dodał.Mieszkańcy mogą załatwić wybrane sprawy urzędowe przy pomocy Paczkomatów InPost - należy wypełnić formularz na stronie internetowej i zanieść wymagane dokumenty do dowolnego, wybranego przez siebie Paczkomatu na terenie miasta. Koszt nadania wynosi 5,99 zł. Odbieranie dokumentów nadanych przez urzędników do mieszkańców będzie możliwe w Paczkomatch InPost przy ulicy Sikorskiego 3-4 oraz przy ulicy Myśliborskiej 34, zlokalizowanych obok budynków Urzędu Miasta. InPost w trakcie pandemii rekomenduje wygodny i bezpieczny odbiór dokumentów zdalnie przy pomocy darmowej aplikacji InPost Mobile z poziomu smartfona (aplikacja do pobrania w sklepach App Store i Google Play), zamiast standardowego użycia panelu dotykowego.Na chwilę obecną Urząd Miasta w Gorzowie Wielkopolskim przyjmuje przez Paczkomaty głównie sprawy do Wydziału Komunikacji - mieszkańcy mogą m.in.:• zarejestrować pojazd,• zawnioskować o wydanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, pozwoleń czasowych oraz tablic rejestracyjnych,• zgłosić zbycie pojazdu, zmianę stanu faktycznego lub demontaż pojazdu,• zawnioskować o wymianę dokumentów komunikacyjnych i ich weryfikację, co do zgodności z posiadaną ewidencją.Przyjmowanych będzie również szereg innych wniosków, których wykaz znajdzie się na stronie Urzędu.