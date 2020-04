Rusza kampania "Jeśli widzisz ten plakat, to znaczy, że nie mogłeś zostać w domu"

Łukasz Szewczyk

W kwietniu na swoich analogowych i cyfrowych citylightach AMS prowadzi kampanię przypominającą tym, którzy nie mogli zostać w domu, o najważniejszych zasadach postępowania w czasie pandemii koronawirusa.

Kampania "Jeśli widzisz ten plakat, to znaczy, że nie mogłeś zostać w domu" / Fot. AMS

Na Premium Citylightach widnieje hasło "Jeśli widzisz ten plakat, to znaczy, że nie mogłeś zostać w domu". Następnie w formie infografik przedstawione są najważniejsze zasady: myj / dezynfekuj ręce, nie dotykaj twarzy, zasłaniaj usta i nos, zachowaj odstęp. Plakat kończy wezwanie "Dbaj o siebie i innych!". Kreację przygotował pro bono artysta grafik Adam Żebrowski we współpracy z działem marketingu AMS.Na digitalowych nośnikach spółki pojawia się w pętli komunikat, który rozpoczyna się podobnym hasłem: "Jeśli widzisz te plakaty, to znaczy, że nie mogłeś zostać w domu". Kolejne odsłony informują o zaleceniach w formie pytań i odpowiedzi - jeden plakat to jedno pytanie z odpowiedzią TAK lub NIE. Kolorystyka plakatu - zielona na TAK, czerwona na NIE - tworzy "sygnalizację świetlną" i w prosty sposób informuje jak "poruszać się" w czasach pandemii. Komunikację kończy hasło: "Dbaj o siebie i innych! Zostań w domu!".Do kampanii wykorzystano ponad 1000 nośników - Premium Citylightów oraz Digital Citylightów - z oferty AMS.W marcu na backlightach AMS w Poznaniu i Warszawie rozpoczęła się inna kampania społeczna "Dziękujemy Wam #sluzbazdrowia" zorganizowana wspólnie przez AMS oraz drukarnie Labo Print z Poznania i Servcomp z Warszawy. Ta szczególna kampania jest wyrazem podziękowania dla wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy w tym nadzwyczajnym czasie pracują dzień i noc, by pomóc chorym i potrzebującym.