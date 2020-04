Cyfrowy Polsat GO w nowej kampanii platformy w ramach akcji #zostańwdomu (wideo)

Łukasz Szewczyk

Cyfrowy Polsat startuje z kolejną kampanią reklamową zachęcającą Polaków to korzystania z telewizyjnej rozrywki w domowej kwarantannie.

Nowa kampania reklamowa Cyfrowego Polsatu w ramach akcji #zostańwdomu zachęca do korzystania z serwisu VOD Cyfrowy Polsat GO, skierowanego do abonentów Cyfrowego Polsatu. Aby z niego korzystać wygodnie w domu, na telewizorze, i zyskać dostęp do programów, seriali i filmów na życzenie - także tych, które niedawno miały swoje premiery w kinach - w dowolnym momencie i bez reklam, wystarczy podłączyć dekoder do Internetu.Informacje o kampanii:Kreacja: Agencja Grey GroupProdukcja: TFP Mariusz MatwiejczukDźwięk: Ztudio&BurzaPostprodukcja: TelevisorMedia: TVDom mediowy: Vizeum