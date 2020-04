L`Oréal uruchamia w Polsce program solidarnościowy do walki z koronawirusem

Łukasz Szewczyk

L`Oréal w Polsce przekazuje bezpłatnie szpitalom, aptekom i partnerskim sieciom handlowym ponad 700 tys. produktów, w tym żele wodno-alkoholowe do sanitaryzacji rąk.

Działania podjęte przez firmę w Polsce są częścią szerszego programu solidarnościowego wspierającego walkę z koronawirusem wdrożonego przez Grupę L`Oréal w całej Europie. W tym celu fabryka L`Oréal Warsaw Plant zreorganizowała swoją pracę, aby wyprodukować 1400 ton żelu wodno-alkoholowego.- mówi Niels Westerbye Juhl, Prezes Zarządu L`Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.Działania podjęte przez L`Oréal w Polsce:fabryki L`Oréal na świecie rozpoczęły produkcję wodno-alkoholowych żeli do sanityzacji rąk pod markami La Roche-Posay, Garnier i L`Oréal Paris. Nadając priorytet tej produkcji, także fabryka L`Oréal Warsaw Plant w Kaniach pod Warszawą wyprodukowała dotychczas 28 ton żelu o właściwościach sanityzacyjnych. Elastyczne wykorzystanie możliwości produkcyjnych zakładu przy jednoczesnej maksymalnej ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników fabryki, pozwoli na wyprodukowanie do końca czerwca kolejnych 1400 ton produktu. Dzięki temu w najbliższych tygodniach L`Oréal przekaże bezpłatnie szpitalom, lekarzom, farmaceutom i pracownikom partnerskich sieci handlowych w całej Polsce ponad 630 000 opakowań żelu wodno-alkoholowego do sanityzacji rąk.ponieważ ważne jest teraz wsparcie personelu medycznego pracującego w ekstremalnych warunkach, firma L`Oréal zapewniła bezpłatnie szpitalom i innym placówkom służby zdrowia w całym kraju 76 000 produktów do pielęgnacji skóry i higieny marek La Roche-Posay, CeraVe i Vichy.salony fryzjerskie należą do firm najbardziej narażonych na gospodarcze skutki pandemii. Dywizja Produktów Profesjonalnych i jej marki profesjonalne (Biolage, Kerastase, L'Oréal Professionnel, Matrix, Redken) stworzyły wirtualną przestrzeń dla fryzjerów z całej Polski, w której znajdą oni odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii prawnych i księgowych. Grupa na platformie społecznościowej Facebook działa pod nazwą "L'Oréal Wspiera Fryzjera".L'Oréal Polska niezwłocznie będzie regulowała płatności za w pełni wykonane usługi oraz zrealizowane w całości dostawy towaru niemal połowie dostawców zmagających się z wyzwaniami związanymi z epidemią.