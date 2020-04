Carrefour i Glovo dowiozą zakupy w mniej niż godzinę

Łukasz Szewczyk

Sieć handlowa Carrefour i aplikacja dostarczająca produkty na życzenie Glovo rozpoczęły oficjalną współpracę w Polsce. Konsumenci zyskują możliwość zamawiania zakupów ze sklepów Carrefour Express, które zostaną dostarczone pod ich drzwi przez kurierów Glovo. Wszystko to w czasie krótszym niż godzina.

Klienci Carrefour Polska mogą korzystać z oferty sklepów Carrefour Express również bez wychodzenia z domu - z dostawą pod wskazany adres. Dzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy Carrefour a aplikacją mobilną Glovo konsumenci otrzymają szybkie dostawy niezbędnych artykułów spożywczych z Carrefour Express. Mieszkańcy tych miast będą mieli okazję wybrać potrzebne produkty spośród zamieszczonej w aplikacji listy ponad 800 artykułów z 58 sklepów Carrefour. Zakupy, z zachowaniem wysokich środków ostrożności oraz higieny (dodatkowa dezynfekcja toreb, unikanie dotykania uchwytów toreb i trzymanie za boki podczas przenoszenia, stosowanie się do wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia), dowiezie im kurier z żółtą torbą. Glovo wprowadziło też dostawę "bezkontaktową", dzięki czemu można odebrać zamówienie z wybranego miejsca, np. spod drzwi czy przy bramie, bez kontaktu z kurierem.Globalnie Carrefour i Glovo współpracują już w 5 krajach, w 49 miastach. Teraz do grona tych państw dołączyła Polska.- mówi Michał Sacha, dyrektor marketingu, digital, IT, e-commerce i usług finansowych w Carrefour Polska. -- dodaje.Użytkownicy aplikacji będą mogli kompletować swój koszyk zakupowy z prezentowanej w aplikacji oferty produktów Carrefour Express. Kluczem do szybkiej realizacji dostaw jest błyskawiczne kompletowanie zakupów już w sklepie. Będzie to możliwe dzięki pracownikom Carrefour Express, którzy natychmiast po złożeniu zamówienia przez klienta w aplikacji otrzymują powiadomienie i rozpoczynają przygotowanie produktów. Dzięki znajomości sklepu mogą zrobić to w bardzo krótkim czasie. Kolejno zapakowane zamówienie przekazywane jest kurierowi Glovo, który po wcześniejszym otrzymaniu powiadomienia w aplikacji, zjawia się w punkcie.Oficjalne partnerskie punkty Carrefour będzie można rozpoznać dzięki specjalnym oznaczeniom oraz materiałom POS. W okresie promocyjnym koszt dostarczenia zamówienia wynosi 6,99 zł, a dla nowych klientów aplikacji przez miesiąc pierwsza dostawa będzie darmowa. Maksymalna waga jednorazowego zamówienia wynosi 9 kg.