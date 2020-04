Dziennikarze Kanału Sportowego reklamują markę Crunchips

Łukasz Szewczyk

Marka Crunchips - należąca do Lorenz-Bahlsen Snack World - podjęła współpracę z dziennikarzami sportowymi tworzącymi Kanał Sportowy w serwisie Youtube: Michałem Polem, Tomaszem Smokowskim i Krzysztofem Stanowskim.

W pierwszym etapie działań Michał Pol, w swoich kanałach społecznościowych, zaprosił odbiorców do konkursu, którego zwycięzca otrzyma całą paletę Crunchipsów, czyli łącznie 350 paczek. Zadaniem uczestników jest zgłoszenie własnej legendarnej paczki - piłkarskiego składu najlepszej, ale nieoczywistej drużyny. Informacja o konkursie wraz z ekspozycją marki miało miejsce również w kanale Youtube (Polsport), podczas transmisji na żywo.Kolejni twórcy Kanału Sportowego: Tomasz Smokowski i Krzysztof Stanowski, dołączą do działań w następnej fazie kampanii. Kanał Sportowy powstał na początku 2020 roku i ma już ponad 200 tysięcy subskrypcji.Za pomysł kreatywny rozpoczętej właśnie kampanii, zakup i planowanie mediów, a także lokowanie produktów odpowiada Spark Foundry, agencja mediowa należąca do Publicis Groupe Polska.