Specjalna oferta reklamowa w 14 tytułach Bauera

Łukasz Szewczyk

Biuro Reklamy Wydawnictwa przygotowało specjalną ofertę reklamową w 14 tytułach.

Klienci, którzy wykupią reklamy we wskazanych wydaniach czasopism w okresie od 20 kwietnia do 15 maja 2020 roku otrzymają preferencyjną cenę, a całkowity przychód z tego pakietu reklamowego Bauer przeznaczy na zakup testów na koronawirusa we współpracy z firmą Warsaw Genomics.Akcja obejmuje tytuły, których łączna sprzedaż wynosi ponad 2 miliony egzemplarzy. Są to magazyny: "Z życia wzięte", "100 rad", "Pani domu", "Chwila dla Ciebie", "Dobry tydzień", "Relaks", "Rewia", "Świat & ludzie", "Motor twoje imperium", "Świat seriali", "Kurier TV", "To & Owo", "TV 14"