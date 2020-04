Łukasz Szewczyk

Jak postawić kumplowi piwo nie wychodząc w domu? Rusza akcja "Postaw na Warkę" (wideo)

Warka rusza z nową aktywacją konsumencką - "Postaw Warkę", w ramach której zachęca do tego, by zostać w domu i wysłać zapas piwa wybranej przez siebie osobie. Codziennie do wygrania jest 100 zestawów piw Warka Jasne Pełne.