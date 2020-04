Co robić z dziećmi podczas kwarantanny? Nowy program Castoramy "Domowo Majsterkowo" na czas #zostańwdomu (wideo)

Łukasz Szewczyk

Teraz, gdy dzieci nie mogą chodzić do szkół czy przedszkoli i wszyscy spędzamy więcej czasu w domach, coraz częściej towarzyszy nam pytanie - jak kreatywnie zagospodarować dzień najmłodszym? Z rozwiązaniem przychodzi Castorama, która wspólnie z ekipą "5 Sposobów Na" rozpoczęła serię filmów o majsterkowaniu z dziećmi.

Pierwsze odcinki serii "Domowo Majsterkowo" są już dostępne na kanale Castoramy w serwisie YouTube. W rolę prowadzących wcielili się znani vlogerzy z kanału "5 Sposobów Na", którzy tym razem pokazują, jak radzą sobie w roli pomysłowych rodziców. "Zachęcamy do odłożenia na chwilę padów od konsoli, smartfonów i tabletów" - mówią autorzy odcinków i zapewniają, że przy odrobinie wyobraźni, do dobrej zabawy potrzebujemy naprawdę niewiele - głowę pełną pomysłów i przedmioty codziennego użytku, które jak się okazuje, możemy wykorzystać na wiele różnych sposobów. Udowadniają też, że prace w duchu DIY można przeprowadzić bez wychodzenia z domu i ewentualne dodatkowe materiały zastąpić produktami o podobnych właściwościach lub zamówić z dostawą do domu w sklepie internetowym na castorama.pl. W tych pełnych pozytywnej energii filmikach znajdziemy propozycje zabawek, które przypadną do gustu zarówno maluchom, jak i starszym dzieciom, np. rakietowy plecak z plastikowych butelek, samoloty z klamerek do prania, balonowy tor wyścigowy, czy miniboisko do hokeja albo koszykówki.Cykl "Domowo Majsterkowo" to źródło wielu inspiracji zarówno dla rodziców, jak i dla najmłodszych. Castorama pokazuje w nim, że wspólne majsterkowanie to naprawdę ciekawa alternatywa dla tradycyjnych zabawek czy gier komputerowych, ponieważ nie tylko pomaga dzieciom mądrze spożytkować energię i rozładować emocje, ale także rozwijać kreatywne myślenie i zdobywać praktyczną wiedzę o otaczającym je świecie. Jednak, co najważniejsze, marka uświadamia również, że majsterkowanie to wspaniała okazja do budowania opartej na zaufaniu więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicem oraz kolekcjonowania miłych wspomnień na całe życie. Spółka zachęca wszystkich rodziców, by ten nieplanowany dodatkowy czas w domu, wykorzystali właśnie w tym celu.- mówi Sławomir Rogowiec, Dyrektor ds. Spraw Personalnych i Odpowiedzialności Społecznej w Castorama Polska.Jak zaznacza Castorama, "Domowo Majsterkowo" to pewnego rodzaju kontynuacja realizowanego we współpracy ze szkołami z całej Polski programu "Majsterkowo". Jest to inicjatywa zachęcająca dzieci w wieku od 6. do 12. roku życia do rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności manualnych. W ramach akcji w sklepach Castorama organizowane są m.in. bezpłatne warsztaty, podczas których, pod okiem specjalistów uczniowie samodzielnie wykonują zabawki i konstruują użyteczne przedmioty. W zależności od ich zainteresowań i potrzeb szkoły, uczestnicy na zajęciach zajmują się także przesadzaniem roślin, malowaniem na szkle, czy ceramiką. Dzięki wspólnemu majsterkowaniu dzieci dowiadują się również, jak na co dzień dbać o środowisko i troszczyć się o swoje najbliższe otoczenie. Do tej pory w akcji "Majsterkowo" wzięło udział ponad 200 tysięcy dzieci. Teraz, dzięki przeniesieniu działań do sfery online jeszcze szersze grono dzieci i rodziców może czerpać inspiracje i próbować własnych sił w domowym majsterkowaniu.