Poczta Polska rozpoczyna sprzedaż maseczek ochronnych wielokrotnego użytku

Łukasz Szewczyk

W maju 2020 roku na antenie BBC Brit premiera pierwszej lokalnej produkcji BBC Studios realizowanej w Polsce.

Poczta Polska wprowadza do sprzedaży maseczki ochronne wielokrotnego użytku w cenie 9,99 zł za sztukę. Pierwsze partie maseczek są już dostępne w placówkach w woj. mazowieckim i łódzkim. Kolejne dostawy sukcesywnie będą realizowane w tym tygodniu. Maseczki będą dostępne w placówkach pocztowych na terenie całego kraju najpóźniej 20 kwietnia 2020 roku. Produkt będzie można także kupić w sklepie internetowym w paczkach po 5 sztuk, cena za komplet wynosi 49,95 zł.Maseczki polskiego producenta Prakt Practical Equipment Sp. z o.o. są wykonane ze specjalistycznej tkaniny MEDICO dającej komfort użytkowania i zapewniającej izolację przed czynnikami zewnętrznymi. Parametry tkaniny umożliwiają jej wielokrotne pranie w temperaturze do 95 st. C (w celu dezynfekcji). Tkanina spełnia wymagania norm: PN-P-84525:1998 i PN-EN ISO 13688:2013-12.Poczta planuje wprowadzenie w kwietniu do sprzedaży w placówkach pocztowych żeli do dezynfekcji rąk.