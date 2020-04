Aleksandra Pietrzyk-Zawadzka przechodzi z grupy Wirtualna Polska do Abstra

Łukasz Szewczyk

Aleksandra Pietrzyk-Zawadzka, poprzednio dyrektor ds. branded content video w Grupie Wirtualna Polska, objęła stanowisko dyrektora ds. sprzedaży i realizacji komercyjnych w firmie Abstra - największym producencie treści wideo na YouTube w Polsce.

Aleksandra Pietrzyk-Zawadzka posiada ponad 10 lat doświadczenia w branży marketingu. W Abstra Aleksandra będzie odpowiedzialna za zarządzanie i rozwój działu Sales & Branded Content. Do jej obowiązków należy także pozyskiwanie nowych klientów w ramach aktywności new business oraz budowanie i utrzymywanie relacji z kluczowymi partnerami, klientami, domami mediowymi i agencjami reklamowymi.Na stanowisku dyrektora ds sprzedaży i realizacji komercyjnych w Abstra Aleksandra Pietrzyk-Zawadzka będzie także zajmowała się inicjowaniem, kreowaniem i realizacją nowych rozwiązań w dziedzinie video branded content w oparciu o potrzeby dotychczasowych i potencjalnych klientów, przy ścisłej współpracy z działami produkcji i kreacji Abstra.Od 2015 roku Aleksandra Pietrzyk-Zawadzka była związana z Grupą Wirtualna Polska, gdzie m.in. zajmowała stanowisko dyrektora ds. branded content video. Do jej obowiązków należało zarządzanie strukturą działu branded content video, nadzór nad pracą 9-osobowego zespołuoraz podejmowanie aktywności w celu rozwoju segmentu non standard wideo w ramach Grupy Wirtualna Polska. Przed dołączeniem do Grupy Wirtualna Polska Aleksandra pracowałam.in. w Endemol Polska, Polsat Media i Agencji TVN, gdzie odpowiadała za projekty non standard wideo.