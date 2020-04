Fundacja Faktu ze zbiórką dla służb medycznych

Łukasz Szewczyk

Fundacja Faktu rozpoczęła zbiórkę publiczną w ramach akcji "Fundacja Faktu - Na Pomoc". Celem jest zakup środków ochrony osobistej dla służb medycznych z placówek narażonych na największe niedobory sprzętu w walce z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. To kolejna szansa na wsparcie dla tych, którzy angażują się w codzienną walkę z epidemią.

To kolejny projekt Fundacji Faktu, którego celem jest wsparcie przedstawicieli zawodów walczących z pandemią. Jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi 10.000 maseczek trafiło do sprzedawców prasy, którzy są narażeni na kontakt z wirusem poprzez wykonywaną pracę. Tuż po Wielkanocy kolejne 10.000 maseczek Fundacja przekazała służbom medycznym ze szpitali w Łodzi i Radzyniu Podlaskim. Placówki, które otrzymały środki ochrony osobistej, pomogła wybrać Fundacja Lekarze Lekarzom. Pozostałe 5.000 maseczek dostarczone zostało do organizacji Caritas Polska, za pośrednictwem której trafią one do potrzebujących seniorów.W ramach nowej akcji "Fundacja Faktu - Na Pomoc!" zebrane zostaną pieniądze na zakup środków ochrony osobistej dla służb medycznych. Tym razem oprócz maseczek mają to być również gogle, przyłbice i skafandry. W wyborze adresatów bieżące wsparcie zapewni Fundacja Lekarze Lekarzom.- mówi Joanna Szczypek, wiceprezes Fundacji Faktu.Więcej informacji na stronie Fundacji Faktu oraz na Fakt24.pl.Inicjatywę Fundacji Faktu wspierają media Ringier Axel Springer Polska m.in. dziennik FAKT i Onet. Partnerami akcji są serwisy Medonet.pl i Plejada.pl.