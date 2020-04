Fundacja TVN otrzymała od Amazon ponad 1,5 mln zł na walkę z koronawirusem

Łukasz Szewczyk

Fundacja TVN "nie jesteś sam", jako jedna z organizacji wspierających walkę z COVID-19 w Polsce, otrzymała od firmy Amazon kwotę ponad 1,5 mln zł. Uzyskane środki finansowe przeznaczy na zakup testów na obecność koronawirusa dla personelu medycznego.

Fundacja TVN "nie jesteś sam" od kilku tygodni prowadzi aktywne działania na rzecz walki z epidemią koronawirusa. O optymalnym sposobie wydatkowania środków otrzymanych od darczyńców decyduje w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia oraz przedstawicielami środowisk medycznych. Dotychczas na wsparcie diagnostyki zakażeń oraz zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej dla pracowników szpitali w całej Polsce przeznaczyła łącznie ponad 5 mln złotych pozyskanych od darczyńców.Dostrzegając zaangażowanie i wkład Fundacji w walkę z epidemią COVID-19 w Polsce Amazon wyłonił ją jako jedną z organizacji pomocowych, które otrzymają środki na ten cel. Za ponad 1,5 mln zł (równowartość 350 000 euro) z darowizny od Amazon fundacja kupi kolejną pulę testów w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2. Zostaną one wykorzystane do badań pracowników medycznych - lekarzy, pielęgniarek oraz personelu medycznego karetek pogotowia - w całej Polsce. Testy dostarczy ogólnopolska sieć laboratoriów diagnostycznych ALAB. Firma dysponuje specjalnym mobilnym laboratorium w samochodzie, co umożliwia szybką i sprawną realizację badań w różnych lokalizacjach.- powiedziała Katarzyna Kolenda-Zaleska, prezes Fundacji TVN "nie jesteś sam".- powiedziała Blanka Fijołek, CEE PR & Community Manager w Amazon.Amazon angażuje się w walkę z koronawirusem, zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. W Polsce firma przekazała 4,5 miliona złotych dla organizacji pozarządowych, zaangażowanych w przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii. Amazon uruchomił także Inicjatywę Rozwoju Diagnostyki Amazon Web Services, która ma na celu wsparcie badań i rozwoju diagnostyki, polegającej na szybkim oraz dokładnym wykrywaniu COVID-19. W ramach projektu, Amazon przeznaczył 20 milionów dolarów na innowacje i rozwój w obszarach związanych z COVID-19. Amazon jest także zaangażowany we wsparcie edukacji w czasie epidemii, udostępniając bezpłatne warsztaty STEM Kindloteka online, skierowane do dzieci, rodziców i nauczycieli.