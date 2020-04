Łukasz Szewczyk

Microsoft obniża ceny konsol Xbox

Microsoft, właściciel marki Xbox, poinformował o nowych, niższych cenach swoich konsol.

Nowa oferta dotyczy następujących urządzeń:

• konsola Xbox One S All-Digital Edition z dyskiem twardym 1TB i grami Minecraft, Sea of Thieves i pakietem dodatków Fortnite - 699 zł

• konsola Xbox One S z dyskiem twardym 1TB i grami Gears 5 i Gears of War Ultimate - 1049 zł

• konsola Xbox One S z dyskiem twardym 1TB i pakietem dodatków Roblox - 1149 zł

• konsola Xbox One S z dyskiem twardym 1TB i grą NBA 2K20 - 1149 zł

• konsola Xbox One S z dyskiem twardym 1TB i grą Forza Horizon 4 z dodatkiem LEGO Speed Champions - 1149 zł

• konsola Xbox One X z dyskiem twardym 1TB i grą Forza Horizon 4 z dodatkiem LEGO Speed Champions - 1399 zł





Oferta obowiązuje od 18.04.2020 do 17.05.2020 lub do wyczerpania zapasów. Promocja obowiązuje w Sklepie Microsoft oraz w sklepach sieci RTV Euro AGD, Media Expert, MediaMarkt, Komputronik, X-kom i NeoNet*. Z uwagi na obecną sytuację zdrowotną oferta dostępna jest również w kanałach sprzedaży online.