Aviva bezpłatnie ubezpiecza życie tych, którzy ratują życie

Łukasz Szewczyk

Pracownicy ochrony zdrowia mogą bezpłatnie ubezpieczyć się na życie w czasie intensywnej walki z epidemią koronawirusa. Aviva przygotowała specjalne ubezpieczenie i pokrywa składkę, aby wyrazić solidarność z tymi, którzy z poświęceniem leczą i troszczą się o chorych.

Aviva wypłaci świadczenie w kwocie 100 tys. zł osobie uposażonej, gdyby doszło do najgorszego i w okresie trwania polisy ubezpieczony zmarł w wyniku choroby Covid-19 wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Osobę uposażoną wskazuje ubezpieczony, przystępując do ubezpieczenia - zwykle jest to osoba najbliższa, członek rodziny.Grupa zawodów, która może przystąpić do ubezpieczenia, jest szeroka i obejmuje: lekarzy pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, analityków medycznych, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, psychologów, elektroradiologów, techników elektroradiologów i salowe.Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób w wieku 18-60 lat, pracujących w szpitalu, przychodni, gabinecie lekarskim lub zespole ratownictwa medycznego. Może to być zarówno publiczny, jak i prywatny podmiot leczniczy na terenie naszego kraju.Aviva obejmie ochroną do 30 tysięcy osób uprawnionych na okres 3 miesięcy (do 20 lipca). Przystąpić do ubezpieczenia można do 3 maja tylko na stronie specjalnej stronie internetowej . Trzeba podać niezbędne informacje oraz wypełnić krótką ankietę medyczną. Każdy objęty ochroną otrzymuje mailem dokument uczestnictwa.- mówi Adam Uszpolewicz, prezes Avivy.Bezpłatne ubezpieczenie na życie "Aviva Medykom" to kolejna inicjatywa firmy w walce z epidemią.