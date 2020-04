Łukasz Szewczyk

Łomża rozpoczęła współpracę w obszarze e-sportu z MediaCom

Jednym z kluczowych elementów obecności marki Łomża (i jej piwa Łomża 0,0 %) w esporcie w 2020 r. będzie strategiczne partnerstwo z Pasha Gaming School - założoną w 2019 roku szkołą dla esportowców.- mówi Maciej Dymalski, Wicedyrektor Marketingu firmy Van Pur, do której należy marka Łomża.- mówi Tomasz Przeździecki, Associate Director MediaCom Beyond Advertising -Jedną z inicjatyw wynikających z partnerstwa Pasha Gaming School z Łomżą 0,0% mają być trzy bootcampy - profesjonalne "zgrupowania" dla najlepszych graczy, ze zbalansowanymi aktywnościami, takimi jak treningi sportowe czy warsztaty z trenerami personalnymi.Dodatkowo Łomża została fundatorem nagród dla wyróżniających się "studentów" PSG - otrzymają oni ekskluzywne zestawy komputerowe, o wartości 10 tys. zł każdy. Dzięki współpracy z marką Łomża szkoła fundować będzie także stypendia (przyznawane najlepszym "rekrutom" przez kolejne pięć miesięcy). Założyciel szkoły - Jarosław "Pasha" Jarząbkowski (który sam jest jedną z najjaśniej świecących gwiazd polskiej "sceny" CS:GO) - został ambasadorem marki Łomża 0,0 %.W ramach działań w obszarze esportu Łomża została także (wraz z Polsatem) oficjalnym partnerem polskich transmisji z ESL Pro Tour w Counter Strike: Global Offensive - największej serii rozgrywek łączącej ponad dwadzieścia turniejów i lig w CS:GO. Całość cyklu będzie można zobaczyć na antenie telewizji Polsat Games i na należącej do Polsatu platformie Ipla.tv (a także w serwisach Twitch.tv i YouTube).Dodatkowo w planach jest wprowadzenie mechanizmów "grywalizacji" dla widzów, którzy będą mogli podczas oglądania transmisji zbierać punkty i wymieniać je następnie na sprzęt gamingowy (słuchawki, klawiatury, myszki).ESL Pro Tour to seria łącząca ze sobą najważniejsze turnieje spod egidy ESL i DreamHacka, w tym Intel Extreme Masters, ESL One, ESL Pro League czy DreamHack Masters. Przez kilka miesięcy drużyny Counter-Strike: Global Offensive z całego świata rywalizują o to, aby zagrać w najważniejszych rozgrywkach, którymi są IEM Katowice oraz ESL One: Cologne i ESL One: Rio.- podsumowuje Maciej Dymalski, Wicedyrektor Marketingu firmy Van Pur.MediaCom Beyond Advertising odpowiada za całość działań związanych z partnerstwami marki Łomża z Pasha Gaming School i ESL Pro Tour CS:GO. Do zadań MediaCom w ramach szerokiej współpracy z marką Łomża w obszarze esportu należą m.in. strategia, planowanie i zakup mediów, koncept egzekucyjny, pomysły na niestandardowe aktywacje, wsparcie produkcyjne materiałów czy realizacja mechanizmów angażujących.MediaCom Warszawa współpracuje z Van Pur i marką Łomża od wielu lat w zakresie strategii oraz planowania i zakupu mediów. W ramach współpracy realizowane są także akcje specjalne, np. w ubiegłym roku był to projekt "Swoją drogą" - dwumiesięczny cykl filmów dokumentalnych emitowanych w portalu Onet, w partnerstwie z marką Łomża.