Lodwókomat. Inpost dostarczy zakupy z Auchan

Łukasz Szewczyk

InPost podpisał umowę z siecią sklepów Auchan na dostawę Lodówkomatów oraz usługę dostaw door-to-door. Funkcjonalności maszyn InPost pozwalają na bezpieczne przechowanie i odbiór żywności, napojów oraz mrożonek zamówionych przez Internet w Auchan Direct.

Od 14 kwietnia Lodówkomat - działający przez całą dobę, siedem dni w tygodniu - jest dostępny w Piasecznie dla klientów e-sklepu Auchan. Kolejne maszyny pojawią się wkrótce przy następnych dwóch placówkach sieci - Auchan Łomianki oraz Auchan Warszawa Jubilerska.- powiedział Rafał Brzoska, prezes InPost.InPost z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na usługi paczkomatowe w związku pandemią przyspieszył start nowej usługi "Paczka w Weekend" umożliwiającej dostawy do Paczkomatów także w soboty i niedziele - koszt usługi to 4,99 zł brutto. W ramach "Paczki w weekend" przesyłki zostaną dostarczone do klientów w weekend, jeśli nadanie (czyli przekazanie paczki do Paczkomatu lub POP albo złożenie zlecenia na odbiór przez kuriera), nastąpi w sobotę do godziny 13:00.