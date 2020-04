Rusza akcja "TVN Pomagajmy sobie". Czas reklamowy o wartości 6 mln zł dla małych firm

Łukasz Szewczyk

Pandemia koronawirusa stawia większość polskich przedsiębiorców przed ogromnym wyzwaniem: trwa walka o utrzymanie klientów i przetrwanie trudnego czasu. TVN Discovery Polska w ramach projektu "TVN Pomagajmy sobie" rozpoczyna kolejną akcję specjalną. Tym razem wsparcie otrzymają małe firmy z całego kraju.

TVN Discovery Polska w ramach specjalnego projektu "TVN Pomagajmy sobie" przekaże małym firmom świadczenia reklamowe o łącznej wartości nawet do 6 mln zł. Akcja promocyjna obejmie emisję spotów online i w kanałach telewizyjnych z portfolio nadawcy.- powiedział Piotr Korycki, Prezes i Dyrektor Zarządzający TVN Discovery Polska.Akcja skierowana jest do mniejszych firm, lokalnych i rodzinnych biznesów w całej Polsce. Każdy przedsiębiorca może otrzymać kampanię o maksymalnej cennikowej wartości 5 tys. zł do wykorzystania online z geolokalizacją oraz pakiet 10 spotów telewizyjnych, emitowanych w kanale tematycznym dopasowanym do branży przedsiębiorcy. Pakiet promocyjny zostanie objęty wyjątkowym rabatem - końcowy koszt kampanii to symboliczny 1 zł netto.Regulamin i szczegóły akcji dostępne są na stronie TVN.PL w zakładce "TVN Pomagajmy sobie". Liczba pakietów reklamowych jest ograniczona - trafią do 500 podmiotów, które zgłoszą się jako pierwsze i spełnią wymogi akcji. O przyznaniu przedsiębiorcy pakietu decyduje kolejność zgłoszeń, ich zgodność z regulaminem oraz rejestracja zlecenia.Specjalnie na potrzeby akcji powstanie film instruktażowy, jak przygotować spot do swojej kampanii reklamowej. Zrealizuje go najpopularniejszy youtuber w Polsce - Karol "Blowek" Gązwa.Zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja 2020 roku.