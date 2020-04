Łukasz Szewczyk

Wojciech Mann i fani marki Tyskie dają radę w czasie kwarantanny. Nagrali film motywujący (wideo)

Marka Tyskie, we współpracy z Wojciechem Mannem, zaprosiła Polaków do dzielenia się nagraniami w celu dodania otuchy innym i pokazania, że nie jesteśmy w tej sytuacji sami. Nadesłane materiały posłużyły do stworzenia inspirującego filmu, który dowodzi, że mimo przeciwności losu Polacy dają radę i są dla siebie niezwykłym wsparciem.