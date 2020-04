UPC Biznes wspiera lokalnych przedsiębiorców w walce ze skutkami koronawirusa

Łukasz Szewczyk

UPC Biznes dołącza do inicjatywy "Wspieram Lokalnie", zorganizowanej przez Sellions. Pozwala ona, za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej, wesprzeć lokalnych przedsiębiorców poprzez kupno specjalnych voucherów na usługi, które zostaną zrealizowane w późniejszym czasie.

Wsparcia może udzielić każdy. Wystarczy wybrać swoją ulubioną kawiarnię, restaurację, salon fryzjerski czy inny punkt usługowy. Jeśli nasze ulubione miejsce nie jest dostępne, wystarczy jej dodać. Po wybraniu wartości vouchera i jego zakupie, pieniądze już po chwili znajdą się na koncie przedsiębiorcy. W ten sposób właściciel naszego ulubionego miejsca będzie mógł zapewnić sobie płynność finansową, a my zakupiony voucher będziemy mogli wykorzystać w terminie od trzech do dziewięciu miesięcy, kiedy sytuacja wróci już do normy.--- mówi Ildiko Bodon, VP B2B w UPC.Rejestracja w systemie jest bezpłatna dla przedsiębiorców. Jedyny koszt stanowi 1% prowizji od kwoty pojedynczej transakcji, naliczany przed dostawcę płatności.Wsparcie inicjatywy "Wspieram Lokalnie" to tylko jedno z wielu działań składających się na kampanię UPC #działamyztroska. W jej ramach UPC wydało już m.in. e-poradnik dla przedsiębiorców "Jak zbudować obecność firmy w sieci", wsparło #koncertdlabohaterów na player.pl, uruchomiło specjalną ofertę darmowego internetu dla nauczycieli czy zorganizowało serię bezpłatnych warsztatów programowania UPC Future Makers dla dzieci w wieku 8-13 lat.honorowy nad inicjatywą "Wspieram Lokalnie" objęło Ministerstwo Rozwoju.