"Poczuj się pewniej w sieci". mBank promuje bezpłatną usługę CyberRescue (wideo)

Łukasz Szewczyk

"Poczuj się pewniej w sieci" to hasło internetowej kampanii promującej bezpłatną usługę CyberRescue mBanku. To kolejne, po akcji społecznej "Ludzie są niesamowici", działania związane z cyberbezpieczeństwem przygotowane dla mBanku przez agencję BBDO.

CyberRescue to zespół specjalistów, którzy dbają o bezpieczeństwo klientów mBanku w sieci. Z usługi korzysta już ponad 100 tys. klientów. Przygotowana przez BBDO kampania "Poczuj się pewniej w sieci" promuje trzy kluczowe elementy usługi: alerty, czyli informacje wysyłane przez specjalistów CyberRescue o nowych zagrożeniach w sieci, porady dotyczące odpowiedniego zachowania w przypadku budzących wątpliwość komunikatów, zapytań, wiadomości w internecie czy sklepów online, w których chcemy zrobić zakupy, oraz pomoc ekspertów w przypadku "cyber zdarzenia", np. włamania do skrzynki mailowej, utraty danych, pomocy w procesie reklamacji w sklepie online itp. Spoty reklamowe ukazują codzienne sytuacje, w których bohaterowie nieświadomie padli ofiarą działania hakerów i internetowych oszustów. Odpowiedzią na nie jest wsparcie udzielane w ramach usługi CyberRescue."Poczuj się pewniej w sieci" to kampania internetowa, realizowana do maja 2020 r. Spoty reklamowe są publikowane na kanale YouTube i w mediach społecznościowych.Kampania display kieruje na dedykowany LP www.mBank.pl/cyber , za pośrednictwem którego można aktywować usługę CyberRescue.