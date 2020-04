Łukasz Szewczyk

"Pomagajmy sobie nawzajem". Nowa kampania prospołeczna Grupy Polsat (wideo)

Grupa Polsat - Plus, Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat - rusza z nową kampanią prospołeczną zachęcającą do pomocy seniorom. Jej celem jest zwrócenie uwagi na osoby starsze, których życie w czasie trwającej epidemii jest wyjątkowo trudne, skomplikowane i pełne przeszkód. Każdy może pomóc i wesprzeć seniorów, tym bardziej że wygląda na to, że epidemia zostanie z nami na dłużej.