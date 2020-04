iTaxi dowiezie zakupy z Auchan

Łukasz Szewczyk

iTaxi nawiązało współpracę z siecią hipermarketów Auchan. W ramach kooperacji kierowcy taxi będą dostarczać specjalnie stworzone przez sieć zestawy produktów. Usługa jest dostępna w 10 miastach, a w ciągu najbliższych dni pojawi się w kolejnych miejscach m.in. obejmie Górnośląski Okręg Przemysłowy. Akcję wspiera Blik.

Internetowe supermarkety przeżywają oblężenie, co wydłuża czas oczekiwania na dostawę. Galerie handlowe i sklepy spożywcze wprowadziły zaś specjalne obostrzenia, w efekcie czekanie w długich kolejkach do sklepów stacjonarnych wiąże się nawet z kilkugodzinnym wyjściem z domu. Rozwiązanie tych problemów zaadresowała nowa usługa, która powstała dzięki współpracy iTaxi, Auchan i BLIK.- mówi Jarosław Grabowski, CEO iTaxi.Sieć sklepów Auchan przygotowała 6 gotowych zestawów produktów w cenach rozpoczynających się już od 60 zł.mówi Małgorzata Piekarska Dyrektor Marki, Konceptów Klienta, Data, Digital, SI /Projekty.Zestawy - podstawowy i rozszerzony zawierają m.in. ręczniki papierowe, płyn do mycianaczyń, cukier, mąkę czy przyprawy. Do wyboru są również: kompozycja warzyw iowoców oraz produktów świeżych tj. pieczywo, masło, ser. Sklep przygotował takżezestawy dla czworonożnych podopiecznych, można też skomponować własny zestaw dopasowany do swoich potrzeb. Aby zarezerwować jeden z nich, należy wejść na stronę www.auchan.pl/pl/dla-klienta/rezerwacje i wypełnić formularz, a następnie przejść na stronę www.iTaxi.pl/auchan i zlecić dostawę.