MTV Polska rusza z akcją #MajówkaRazemNaOdległość

Łukasz Szewczyk

•MTV Polska namawia widzów do spędzenia długiego weekendu z zachowaniem zaleceń izolacji społecznej

W serii zabawnych spotów z udziałem uczestników najnowszego sezonu hitowego "Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy", MTV przypomina, że mimo nadchodzącego długiego weekendu powinniśmy porzucić plany wyjazdowe i pozostać w domach. Słynni imprezowicze przekonują, że spędzać ze sobą czas można również na odległość. Zachęcają także do kreatywnego podejścia w kwestii tradycyjnego majówkowego grilla."Ekipa z Warszawy" umili także widzom MTV weekendowe wieczory. Od 1 do 3 maja od godz. 22:00 na antenie stacji specjalne maratony "Warsaw Shore" z najlepszymi majówkowymi odcinkami - nie zabraknie imprez w ogrodzie, ognisk i grilla.Ponadto, w akcji #MajówkaRazemNaOdległość w social mediach stacja zachęca swoich widzów do dzielenia się swoimi pomysłami na majówkę w izolacji. W specjalnym konkursie na profilu MTV Polska na Instagramie, członkowie Ekipy będą namawiać fanów do zamieszczania swoich zdjęć i filmików. Osoby, które wezmą w nim udział, będą miały szansę wygrać rozmowę ze swoim ulubionym uczestnikiem najnowszego sezonu "Warsaw Shore".Spoty emitowane będą antenie MTV oraz kanałach stacji w social mediach. Za realizację materiałów video odpowiada dział on-air ViacomCBS Networks Polska.