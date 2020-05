Planowanie strategiczne kluczową umiejętnością w branży PR. O przyszłości rynku zadecydują młode kadry

Łukasz Szewczyk

• Polscy profesjonaliści PR wymagają i oczekują światowych standardów podnoszenia kwalifikacji.

• Umiejętności planowania strategicznego pozostają kluczem do sukcesu w komunikacji PR.

Branża PR zyskuje na znaczeniu i przesuwa się do obszaru biznesowego doradztwa strategicznego. Potwierdza to ostatni "World PR Report 2020" ICCO, z którego wynika, że 46 proc. ankietowanych CEO i dyrektorów agencji PR uznaje doradztwo strategiczne - obok zarządzania reputacją korporacyjną - za główny motor wzrostu branży w perspektywie nadchodzących pięciu lat.- mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes John Dalton, założyciel London School of Public Relations.Jak ocenia, to właśnie umiejętność strategicznego planowania i przewidywania będzie jedną z kluczowych kompetencji w zawodzie PR-owca w nadchodzących latach.- podkreśla ekspert.PR jest interdyscyplinarnym zawodem łączącym wiele cennych kompetencji przydatnych na współczesnym rynku pracy. Jak wynika z "World PR Report 2020", w perspektywie nadchodzącej dekady najbardziej pożądanymi umiejętnościami będą m.in. research i planowanie (44 proc.) oraz analiza danych i mierzenie efektów działań PR-owych (42 proc.). Branża spodziewa się jednak problemów z rekrutowaniem specjalistów o takich kompetencjach.- mówi John Dalton. -Podkreśla, że umiejętność zaprezentowania się odbiorcy w ciągu kilku minut i przekazania mu odpowiednich treści w sposób zwięzły i przekonujący jest jedną z kluczowych kompetencji. PR-owcy muszą umieć szybko i sprawnie dzielić się informacją, tymczasem wiele młodych osób zaczyna karierę w branży PR bez odpowiedniego przygotowania i nie ma tej podstawowej kompetencji.- wskazuje Założyciel London School of Public Relations. -John Dalton przyjechał do Polski z okazji uruchomienia kolejnej edycji Akademii LSPR - programu szkoleń prowadzonego wspólnie z polskim Związkiem Firm Public Relations.- mówi.Jak podkreśla, Akademia LSPR i ZFPR tworzą nową, dynamiczną ofertę edukacyjną na miarę tej dekady XXI wieku.- dodaje założyciel London School of Public Relations.