BP testuje dostawy produktów ze stacji do domów klientów za pomocą Uber Eats

Łukasz Szewczyk

• Handel przeniósł się do internetu, a zakupy online umożliwia coraz więcej sklepów i restauracji.

• Od teraz za pomocą aplikacji Uber Eats można zamówić artykuły z oferty gastronomicznej Wild Bean Café. Wkrótce oferta ma zostać rozszerzona o kolejne produkty ze sklepów na stacjach BP.

- podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes Barbara Wiążewska, dyrektor generalna bp retail w Polsce.Stacje paliw to już od dawna nie tylko miejsce, gdzie zatankujemy samochód. Otwarte są całą dobę i usytuowane w dogodnych lokalizacjach, przez co stały się miejscem, w którym można zaspokoić większość potrzeb zakupowo-usługowych. Sprzedaż pozapaliwowa jest istotnym elementem strategii bp, która jako pierwsza weszła na rynek z kawiarnią Wild Bean Cafe. Od teraz wybrane artykuły z oferty kawiarni będzie można zamówić z dostawą do domu. Na razie tylko w Krakowie.- wskazuje dyrektor generalna bp retail w Polsce.Aby zamówić produkty z Wild Bean Cafe, można skorzystać z aplikacji Uber Eats lub z jej strony internetowej i złożyć zamówienie w jednej ze wskazanych stacji. Dostawa trwa ok. 30 minut, nie obowiązuje też minimalna wartość koszyka.- ocenia.Jak wskazuje przedstawicielka bp, zarówno przygotowanie produktów, jak i sama dostawa realizowane są w całkowicie bezpieczny sposób. Firma działa zgodnie z wysokimi standardami bezpieczeństwa, wdrożono też dodatkowe procedury w związku z pandemią koronawirusa w Polsce, a cała dostawa jest zupełnie bezkontaktowa - kierowcy zostawiają zamówione produkty pod drzwiami.- mówi Barbara Wiążewska.Z badania "E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska" wynika, że zakupy online robi 62 proc. Polaków. W obliczu pandemii koronawirusa zakupy internetowe stały się dla wielu rodaków zdecydowanie lepszą alternatywą niż te tradycyjne. Blisko 40 proc. konsumentów zaopatrzyło się w sieci w potrzebne zapasy żywności czy środków higienicznych i chemicznych, a 37 proc. uważa tę formę zakupów za bezpieczniejszą (raport "E-commerce w czasie kryzysu 2020" Izby Gospodarki Elektronicznej).- wymienia dyrektor generalna bp retail w Polsce. -