Kryminalny serial "Tropiciele" na podstawie bestsellera Deona Meyera w Cinemax i HBO GO (wideo)

• Nowy serial kryminalny Cinemax

• Wielowątkowy thriller akcji ze zorganizowaną przestępczością, przemytem diamentów i międzynarodowym terroryzmem w tle.

• Produkcja w całości nakręcona została na terenie RPA

Serial CInemax "Tropiciele" w HBO GO / Fot. Cinemax

Serial "Tropiciele" (Trackers) jest ekranizacją głośnego, międzynarodowego bestsellera autorstwa Deona Meyera. Trzy główne wątki historii składają się na pełną akcji i zmyślnie poprowadzoną intrygę, która toczy się w różnych zakątkach RPA ze spektakularnym finałem w Kapsztadzie. W tle nie zabraknie zorganizowanej przestępczości, przemytu diamentów, zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, czarnych nosorożców, CIA i wątku międzynarodowego terroryzmu.W rolach głównych występują: James Gracie, Rolanda Marais, Ed Stoppard, Sandi Schultz, Brendon Daniels, Trix Vivier, Thapelo Mokoena i Sisanda Henna.Serial wyreżyserował Jyri Kähönen. Autorem zdjęć jest Ivan Strasburg. Obowiązki producentów wykonawczych pełnili: Cobus van den Berg, Tim Theron, Jonathan Drake, Robert Thorogood oraz Deon Meyer. Producentem kreatywnym był Steve Maher. Obowiązki producentki serialu pełniła Rebecca Fuller-Campbell. Serial został wyprodukowany został przez Cinemax, spółki Three River Fiction i Scene23 we współpracy z M-Net i ZDF.Serial Tropiciele powstał na podstawie scenariusza Roberta Thorogooda i jest ekranizacją powieści Deona Meyera. Wszystkie zdjęcia do produkcji zrealizowane zostały na terenie RPA.Premiera serialu Cinemax "Tropiciele" (Trackers) zaplanowana została na 6 czerwca w HBO GO. Premiera na antenie Cinemax odbędzie się natomiast 20 czerwca o godzinie 20:00. Serial składa się z 6 odcinków.