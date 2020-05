Poważne sprawdziany Bayernu Monachium i Borussii Dortmund hitami weekendu w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W weekend widzowie Eleven Sports przekonają się w jakiej formie przed wtorkowym Der Klassikerem są piłkarze Bayernu Monachium i Borussii Dortmund.

• Zespół Łukasza Piszczka zmierzy się z walczącym o awans do europejskich pucharów VfL Wolfsburg

• Wyścig online z udziałem gwiazd Formula 1

Plan transmisji:

Hitem weekendubędzie starcie prowadzącego w tabeli Bayernu Monachium z Eintrachtem Frankfurt. Dla Bawarczyków to ostatni sprawdzian przed wtorkowym Der Klassikerem, w którym zmierzą się z Borussią Dortmund. Jesienią ekipasensacyjnie przegrała z zespołem z Frankfurtu aż 1:5, więc rewanż na Allianz Arena zapowiada się ekscytująco. "Lewy" ma w tym sezonie na koncie już 26 bramek i postara się powiększyć swój dorobek, aby przybliżyć się do zdobycia czwartego tytułu króla strzelców Bundesligi. Statystyki przemawiają na jego korzyść, bo w dziesięciu dotychczasowych ligowych występach przeciwko Eintrachtowi zaliczył sześć trafień.Zajmująca drugie miejsce w tabeli Borussia Dortmund na kilka dni przed Der Klassikerem zagra na wyjeździe z VfL Wolfsburg. Drużynajest w świetnej formie, co nie oznacza jednak, że ma przed sobą łatwy mecz. Na Volkswagen Arena czeka ją spore wyzwanie, bo Wilki walczą o awans do europejskich pucharów. Wiele będzie zależało od Erlinga Hålanda i Juliana Brandta, którzy mieli udział w większości goli strzelonych ostatnio przez BVB. Natomiast gospodarze liczą na przełamanie niekorzystnej serii dziewięciu meczów bez wygranej z ekipą z Dortmundu.W innym ciekawym spotkaniu broniące się przed spadkiem 1. FSV Mainz 05 podejmie pretendujący do najwyższych miejsc w lidze RB Lipsk. Na Opel Arena kibice mogą spodziewać się widowiskowej gry i wielu goli, bo w pięciu ostatnich konfrontacjach tych drużyn padło ich w sumie aż 26. Jesienią zespół z Lipska rozgromił Mainz 8:0, a popis gry dał Timo Werner, który zdobył hat-tricka i zanotował trzy asysty.W 27. kolejceodbędzie się mecz na szczycie, w którym wicelider rozgrywek, Hamburger SV, zmierzy się z prowadzącą w tabeli Arminią Bielefeld. W ostatni weekend dwaj główni faworyci do awansu do niemieckiej ekstraklasy niespodziewanie zremisowali swoje spotkania tracąc gole w doliczonym czasie gry. To oznacza, że do starcia na Volksparkstadion przystąpią silnie zmotywowani. HSV i Arminia mają najwięcej zdobytych bramek w obecnym sezonie 2. Bundesligi, dlatego ekscytująco zapowiada się konfrontacja ich ofensywnych duetów, Sonny'ego Kittela i Joela Pohjanpalo po stronie ekipy z Hamburga z Fabianem Klosem i Andreasem Voglsammerem w barwach gości. Ta czwórka ma na koncie w sumie aż 41 goli i 16 asyst.Wielu emocji powinien dostarczyć kibicom wyjazdowy mecz zajmującego trzecie miejsce w tabeli VfB Stuttgart z ósmym Holstein Kiel. Drużyna gości, której filarem jest, liczy na rewanż za jesienną porażkę z zespołem z Kilonii 0:1. Polski obrońca postara się powstrzymać koreańskiego ofensywnego pomocnika Jae-Sung Lee, który zalicza najlepszy sezon w karierze i wzbudza zainteresowanie czołowych klubów z Niemiec i Anglii.W weekend widzowie ELEVEN SPORTS zobaczą w akcji takżei jego FC St. Pauli. Polak przed tygodniem popisał się asystą w wygranym 1:0 meczu z 1. FC Nürnberg. Tym razem o zwycięstwo będzie trudniej, bo FC St. Pauli zagra na wyjeździe z SV Darmstadt, które w ostatnich 20 spotkaniach u siebie doznało tylko jednej porażki.Szósty wyścig z seriiodbędzie się na wirtualnym torze ulicznym w Monte Carlo. Kibice ostrzą sobie apetyty na kolejną odsłonę walki Charlesa Leclerca z George'm Russellem i Aleksem Albonem, którzy zdominowali rywalizację w poprzednich tygodniach. Wiele do powiedzenia powinni mieć także debiutujący w cyklu Valtteri Bottas i Esteban Ocon, a także jego stali uczestnicy, tacy jak Lando Norris, Antonio Giovinazzi czy Nicholas Lafiti. Do zmagań na symulatorach z zawodowymi kierowcami staną również znani piłkarze Pierre-Emerick Aubameyang i Thibaut Courtois. Jak poradzą sobie podczas jazdy w wirtualnym Grand Prix Monako?Tradycyjnie rywalizację z udziałem gwiazd F1 poprzedzi wyścig F1 Esports Pro Exhibition Live, w którym zaprezentują się profesjonalni gracze esportowi. W poprzednim zwyciężył Fredrik Rasmussen z Red Bull Racing, a emocje towarzyszyły widzom od pierwszego do finałowego okrążenia. Podobnie powinno być tym razem.Piątek (22 maja):• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Patryk Mirosławski, Marcin Gazda• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian ChabiniakSobota (23 maja):• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Mitrut, Piotr Czachowski• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Maciej Kruk• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 18:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zielińskistudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Maciej Kruk• 21:00(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (24 maja):• 13:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio 12:30)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazdastudio: Mateusz Majak, Paweł Kapusta, Maciej Kruk• 13:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Piotr Czachowski• 13:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 13:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 17:55 Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 18:00(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapica• 19:00(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapica• 20:00(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz Święcicki• 21:15 Najlepsze wyścigi Roberta Kubicy: Grand Prix Singapuru 2008 - retransmisja (Eleven Sports 1, studio na żywo od 21:00)studio: Maciej Jermakow