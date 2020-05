"Parasite", "Angry Birds 2: Film", "Imprezowi rodzice" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Parasite", "Angry Birds 2: Film", "Imprezowi rodzice"

Premierowy weekend filmowy wrozpocznie dramat(22 maja). W życiu zasłużonego reżysera Salvadora Mallo więcej jest teraz bólu niż blasku. Osamotniony i dręczony przez fizyczne dolegliwości, mężczyzna raz po raz ucieka myślami w stronę przeszłości. Pedro Almodovar snuje opowieść, w której autobiografia miesza się z fikcją. W jego ekranowe alter ego wciela się Antonio Banderas, nagrodzony za swoją rolę na festiwalu w Cannes.W sobotę(23 maja). Rodzina Kimów jest biedna, ale sprytna - jej członkowie znajdują sposób na to, aby pasożytować na zamożnych Parkach. Z czasem jednak sytuacja wymyka się spod kontroli, przynosząc niespodziewane i tragiczne skutki. Brawurowa satyra w reżyserii Bonga Joon Ho, czołowego filmowca z Korei Południowej. "Parasite" okazał się międzynarodowym sukcesem - zdobył m.in. Złotą Palmę i cztery Oscary.W niedzielny wieczór premiera filmu(24 maja). Państwo Teagartenowie wyglądają na zamożnych ludzi. Mają duży dom i drogi samochód, a do tego właśnie wysłali córkę na studia. Za tą fasadą skrywają się jednak poważne problemy finansowe. Próbując im zaradzić, bohaterowie chwytają się najbardziej desperackich sposobów, a zmaltretowane nerwy leczą kolejnymi dawkami alkoholu. Szampańska komedia z Alekiem Baldwinem i Salmą Hayek.Weekend wrozpocznie premiera horroru(22 maja). Sarah (Taylor Schilling) jest kochającą matką ośmioletniego Milesa (Jackson Robert Scott). Kobieta coraz bardziej zaczyna martwić się o chłopca, który zachowuje się tak, jakby zawładnął nim zły duch lub jakaś inna nadprzyrodzona siła. Obawiając się o bezpieczeństwo swojej rodziny, Sarah musi wybrać pomiędzy swoim instynktem macierzyńskim a desperacką potrzebą odkrycia, czym spowodowana jest jego mroczna przemiana. Zmuszona jest szukać odpowiedzi w przeszłości. Czego dowie się i czy uda jej się ocalić Milesa?Wciągający amerykański thriller w reżyserii Nicholasa McCarthy'ego (Holidays). W postać głównej bohaterki próbującej odkryć zagadkę stojącą za niepokojącym zachowaniem jej syna z powodzeniem wciela się znana z serialu Orange Is the New Black, dwukrotnie nominowana do Złotego Globu Taylor Schilling.Niedzielną Megapremierąbędzie film(24 maja). Skomplikowana relacja nielotów Angry Birds oraz sprytnych Zielonych Świnek przenosi się na kolejny poziom. Kiedy wyspy zamieszkane przez Angry Birds i Świnki znajdą się w niebezpieczeństwie, a nowy wróg daje im do wiwatu, Red, Chuck i Bomba rekrutują siostrę Chucka - Silver, a następnie łączą siły z Leonardem i jego drużyną. Tworzą tym samym zespół, który musi dokonać niemożliwego.Druga część przygód szalonych bohaterów. Fabuła tego pełnego humoru i akcji obrazu w reżyserii dwukrotnie wyróżnionego nominacją do Emmy Thuropa Van Ormana (serial "Atomówki") nawiązuje do jednej z najpopularniejszych w historii gier na smartfony - Angry Birds. W polskiej wersji językowej swoich głosów bohaterom użyczyli m.in. Jacek Bończyk, Janusz Zadura oraz Agnieszka Mrozińska.Premierowy weekend na antenachrozpocznie(23 maja, Cinemax 2). Peru, rok 1988. Szczytowy moment kryzysu politycznego. Georgina (Pamela Mendoza) jest młodą kobietą z Andów, której nowonarodzona córka zostaje uprowadzona w fałszywej klinice. Zrozpaczona kobieta robi wszystko, aby znaleźć swoje ukochane dziecko. W końcu trafia do siedziby poczytnej gazety, gdzie poznaje samotnego dziennikarza Pedro Camposa (Tommy Párraga), który rozpoczyna śledztwo.Oparty na prawdziwej historii dramat w reżyserii debiutującej w długim formacie Meliny León (krótki metraż Girl with a Walkman). Produkcja była pokazywana na wielu prestiżowych festiwalach filmowych - w tym w Cannes.W niedzielę(24 maja, Cinemax). Natasha (Yara Shahidi) i Daniel (Charles Melton) pochodzą z zupełnie różnych środowisk. Ona ma analityczny umysł i nie wierzy w nic, czego nie da się udowodnić naukowo. On jest niepoprawnym romantykiem. Para spotyka się przypadkiem w Nowym Jorku. Niestety, dziewczyna następnego dnia musi opuścić Stany. Czy młodym będzie dane przeżyć miłość, kiedy czasu jest tak mało?Pełna wdzięku ekranizacja bestsellerowej powieści Nicoli Yoon.Drugą premierą będzie(24 maja, Cinemax 2). Historia cierpiącej na zespół Downa Lisy, jej siostry i dwóch mężczyzn. Czworo bohaterów próbuje odnaleźć się w dzisiejszym cynicznym świecie. Ich codzienność nabiera barw dzięki starym czarno-białym filmom wyświetlanym na niezwykłym ekranie w pełnym magii kinie. Dzięki ulubionym obrazom zapominają o strasznej rzeczywistości. Niestety czwórka młodych ludzi musi wrócić do rzeczywistości i stawić czoła okrutnemu światu, z dziesiątkami skomplikowanych zadań, przygód... i tragedii.