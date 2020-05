"Zabawa w chowanego" oraz "Tylko nie mów nikomu" w odkodowanym Canal+ Dokument

Łukasz Szewczyk

• Canal+ Dokument wyemituje nowy film braci Sekielskich "Zabawa w chowanego".

• Emisję poprzedzi pierwsza część reportażu o pedofilii wśród księży - "Tylko nie mów nikomu"

Najnowszy film dokumentalny braci Sekielskich przedstawia historię trzech chłopców - teraz dorosłych już mężczyzn - którzy padli ofiarą tego samego księdza-pedofila, Arkadiusza H. W ciągu zaledwie 4 dni od daty premiery, "Zabawa w chowanego" odnotowała ponad 6,2 mln wyświetleń w serwisie Youtube.Twórcy trudem i ciężarem podjętego tematu poruszyli widzów już w zeszłym roku. Film jest bowiem kontynuacją wątku pedofili w polskim kościele, któremu to Tomasz i Marek Sekielscy, poświęcili swój pierwszy dokument - "Tylko nie mów nikomu". Film ze spektakularnym sukcesem - od dnia premiery obejrzano go w serwisie wideo ponad 23 miliony razy - wywołał do szerokiej dyskusji wiele osób. "Zabawa w chowanego" również jest ogromnym poruszeniem. Na dokument zareagowała m.in. krajowa prokuratura oraz kościelni hierarchowie.Przypomnijmy, że do końca maja 2020 roku trwa okno otwarte Canal+ Dokument na Platformie Canal+ oraz w sieciach kablowych