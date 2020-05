Łukasz Szewczyk

Ekstraklasa i Canal+ łączą siły. Bezpłatny dostęp do meczów Ekstraklasy dla kibiców

• Ekstraklasa i Canal+ organizują wspólną akcję "Ty Wspierasz, My Dziękujemy"

• Kluby będą mogły zapewnić wybranym grupom kibiców swobodny dostęp do transmisji z meczów Ekstraklasy do zakończenia sezonu w lipcu 2020.

• Transmisje dzięki nowej platformie Canal+ na niemal dowolnym urządzeniu