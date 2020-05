Kultowe seriale HBO na platformie HBO GO

Łukasz Szewczyk

to jeden z kultowych seriali HBO, który na zawsze zmienił oblicze telewizji i uważany jest za jeden z najlepszych seriali w historii. Produkcja stworzona przez Davida Chase'a przedstawia historię Tony'ego Soprano (James Gandolfini), który tylko z pozoru jest typowym Amerykaninem włoskiego pochodzenia. Tony mieszka w domu na przedmieściach w New Jersey, jest ojcem rodziny i szefem miejscowej mafii. Gdy kłopoty w "pracy" i w domu zdają się go przerastać, zwraca się więc o pomoc do psychiatry - dr Jennifer Melfi (Lorraine Bracco). Gangster, mimo że cierpi na depresję i jest człowiekiem niezwykle gwałtownym, wzbudza zadziwiająco dużo sympatii.Ten bijący rekordy oglądalności serial miał swoją premierę ponad 20 lata temu. Na przestrzeni lat wyróżniono go licznymi nagrodami, w tym 5 Złotymi Globami, m.in. za najlepszy serial obyczajowy czy dwukrotnie dla Edie Falco jako najlepszej aktorki w serialu obyczajowym, oraz 21 nagrodami Primetime Emmy Awards - w tym za najlepszy serial obyczajowy, dla Jamesa Gandolfiniego jako najlepszego aktora w serialu obyczajowym.Współcześnie nie ma właściwie zestawienia "najlepszych seriali wszechczasów" bez legendarnego już obrazu Davida Simona. Jest to o tyle ciekawe, że nie dość, iż ten klasyk nie zdobył żadnej nagrody Emmy ani Złotego Globa, to jeszcze nie od początku produkcja cieszyła się popularnością wśród widzów."Prawo ulicy" to niezwykle realistyczna opowieść HBO ukazująca ciemną stronę Baltimore. Życie w tym mieście nie przypomina amerykańskiego snu - na ulicach widać biedę, ludzie są zniechęceni i przemęczeni, a handlarze narkotyków zbierają obfite żniwo. Produkcja przedstawia tajniki pracy policji, jak i działalność świata przestępczego.Serial HBOzmienił nie tylko niejedno życie, ale także sposób narracji i opowiadania o związkach. Produkcja otwarcie mówi o seksie, relacjach damsko-męskich i podążaniu za modą. Ta opowieść o czterech kobietach, które - mimo wielu różnic - łączy prawdziwa przyjaźń, stała się kultowym obrazem i miała swój udział w przełamywaniu niejednego tabu. Scenariusz serialu opiera się na bestsellerowej powieści o tym samym tytule autorstwa Candace Bushnell.Bohaterki "Seksu w wielkim mieście" to cztery niezależne kobiety mieszkające w Nowym Jorku. Każda z nich wykonuje inny zawód, ma całkiem inny charakter i podejście do spraw damsko-męskich. Mimo to ich potrzeby i pragnienia wcale się tak od siebie nie różnią. Dzięki produkcji bohaterki serialu - Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Samantha Jones (Kim Cattrall), Charlotte York (Kristin Davis) oraz Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) - stały się nie tylko ikonami mody, ale także pewnego modelu życiowego. Serial zdobył szereg nagród i nominacji, w tym 8 Złotych Globów (za najlepszy serial komediowy lub musical nagradzana była trzy lata z rzędu), 7 nagród Emmy oraz 2 Złote Satelity.to wyjątkowy serial obyczajowy HBO opowiadający o właścicielach domu pogrzebowego na co dzień borykających się z wyzwaniami życia i śmierci. Bohaterów serialu poznajemy w Wigilię, gdy ginie ojciec rodziny Nathaniel Fisher. Obserwujemy Davida, Nate'a, Ruth i Claire Fisher, a także towarzyszących im Brendę Chenowith czy Federico Diaza. Widzimy ich walkę z przeciwnościami losu, codziennymi problemami, konkurencją, a czasem z samymi sobą. Serial autorstwa Alana Balla wyróżniony został wieloma wyróżnieniami, w tym 3 Złotymi Globami, 9 nagrodami Emmy oraz kilkudziesięcioma nominacjami do tej nagrody.był pierwszym godzinnym serialem HBO, produkcja zapoczątkowała wielką karierę wysokiej jakości seriali. Twórcą obrazu, który zrewolucjonizował telewizję jest trzykrotny zdobywca nagrody Emmy Tom Fontana.Jest to opowieść o amerykańskim więzieniu o podwyższonym rygorze oraz panujących w nim zwyczajach. OZ to obiegowa nazwa stanowego więzienia o zaostrzonym rygorze w Emerald City. W zakładzie znajduje się oddział eksperymentalny kierowany przez Tima McManusa (Terry Kinney). Są też cele śmierci i izolatki. Ktokolwiek tam trafia, musi być czujny. Powinien również pamiętać, żeby wybrać z rozwagą nowych przyjaciół. Każda z grup - Latynosi, Muzułmanie, Irlandczycy czy Włosi - chroni swoich i walczy zacięcie z wrogami. Produkcja zdobyła dwie nominacje do nagród Emmy.to bijąca rekordy popularności produkcja o młodym aktorze, który korzysta z życia i uparcie próbuje zaistnieć w zepsutym, pełnym blichtru i paradoksów świecie Hollywoodu. W serialu śledzimy losy głównego bohatera Vince'a Chase'a (Adrian Grenier) oraz grupy przyjaciół (i jednocześnie jego pracowników), z którymi dorastał w nowojorskiej dzielnicy Queens. Co ciekawe w epizodycznych rolach w produkcji zobaczyć można także wschodzące gwiazdy Hollywood, wykonawców muzyki pop i znanych DJ-ów. Serial nagrodzony został Złotym Globem, sześcioma nagrodami Emmy.