Nowy serial HBO Max "Love Life" z premierą w Polsce na platformie HBO GO (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Nowy serial "Love life" w HBO GO

Serial "Love Life" opowiadać będzie o podróży od pierwszej miłości do tej ostatniej oraz o tym w jaki sposób ludzie, których spotykamy na swojej drodze wpływają na to jacy jesteśmy, kiedy w końcu decydujemy się zostać z kimś na zawsze. To świeże spojrzenie na komedię romantyczną w formie serialowej antologii, której twórcą i jednym z showrunnerów jest Sam Boyd. Serial wyprodukowany został przez Lionsgate Television i Feigco Entertainment.W każdym sezonie produkcja śledzić będzie poszukiwania miłości innego głównego bohatera, a każdy z półgodzinnych odcinków przedstawi historię jednego z jego związków.W pierwszym sezonie wystąpi Anna Kendrick oraz Zoë, Peter Vack i Sasha CompèreTego dnia do serwisu dodane zostaną pierwsze trzy odcinki produkcji. Premiery kolejnych odcinków odbywać się będą co tydzień w środy (po dwa odcinki). Serial liczyć będzie 10 odcinków.Amerykańską premierę serial będzie miał 27 maja 2020 roku wraz ze startem nowej usługi VOD HBO Max, która na tamtejszym rynku zastąpi HBO Now. W ofercie platformy będą pojawiły się własne produkcje oryginalne, wśród nich m.in. "Love Life". Na chwilę obecną nie wiadomo kiedy i czy w ogóle nowa usługa zadebiutuje na innych rynkach niż amerykański. Jednak jak pokazuje przykład serialu "Love Life", można się spodziewać, że niektóre produkcje będą pojawiały się w polskim HBO GO.