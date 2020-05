Netflix na czerwiec. Polski serial "W głębi lasu", "Dark 3", "The order 2" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery czerwca Netflixa dzień po dniu

• Wśród premier kolejny polski serial oryginalny Netflixa - "W głębi lasu"

Netflix - wykaz premier na czerwiec 2020 roku:

Czerwcowe nowości na Netflix to przede wszystkim serial oryginalny polskiej produkcji(od 12 czerwca), w którym widzowie razem z Grzegorzem Damięckim i Agnieszką Grochowską odbędą nostalgiczną i pełną tajemnic podróż w czasie. W ekranizacji bestsellerowej powieści Harlana Cobena o tym samym tytule bohaterowie odkrywają sekrety serii morderstw na letnim obozie sprzed 25 lat, w które zamieszane są ich rodziny.W czwartym sezonie serialu(od 5 czerwca) zbliża się koniec szkoły. Clay i jego koledzy robią wszystko, aby być o krok przed innymi, gdy tajemnice z przeszłości zaczynają zagrażać ich przyszłości.W czerwcu poznamy też kolejną odsłonę przygód Antoniego Porowskiego i jego ekipy w(od 5 czerwca). W nowej serii Różowa Brygada jedzie do Filadelfii, aby znaleźć nowych bohaterów dnia codziennego -- od ciężko pracującego didżeja po borykającą się z problemami psią fryzjerkę.Nowością będzie(od 10 czerwca). W czasie apokalipsy zombie uczestnicy brazylijskiego reality show zostają uwięzieni w studio telewizyjnym, gdzie próbują odeprzeć atak żarłocznych hord.Z czwartym sezon wraca także serial animowany(od 12 czerwca). Ojciec Franka składa mu nieproszoną wizytę, Sue odkrywa niesamowitą metodę Lamaze, a Bill zyskuje wątpliwą sławę podczas meczu hokejowego.Nową produkcją będzie(13 czerwca). Współczesny cesarz Korei przechodzi przez tajemniczy portal do równoległego świata, w którym spotyka zadziorną policjantkę.Z trzecim sezonem wraca(od 14 czerwca). Minęło 18 miesięcy. Marcella żyje pod przybranym nazwiskiem w Belfaście, gdzie przeniknęła do mafijnej rodziny jako tajna agentka. Wśród premier drugi sezon(od 18 czerwca). Konflikt wilkołaków i czarodziejów na Uniwersytecie Belgrave osiąga szczyt - wtedy pojawia się potężniejsze zagrożenie, które może unicestwić i jednych, i drugich.Platforma Netflix przygotowała także drugi sezon serii(od 19 czerwca). Trójstronne relacje, podwójne blefy i jeden wyjątkowy kandydat -- startuje kampania przed wyborami do senatu stanowego, które Payton koniecznie chce wygrać.W ramówce znalazł się także trzeci sezon serialu(od 27 czerwca). Załamująca czasoprzestrzeń historia znajduje swój kres w nowym świecie, gdzie część rzeczy wydaje się znajoma, a część jest przerażająco dziwna.Wśród oryginalnych produkcji filmowych Netflixa warto zwrócić uwagę na(od 12 czerwca). Czterej czarnoskórzy weterani wracają do Wietnamu dziesiątki lat po wojnie w poszukiwaniu szczątków swojego dowódcy... i ukrytego złota. Reżyseruje Spike Lee. Kolejną premierą będzie film(od 26 czerwca). Dwójka śpiewaków z małego miasteczka dostaje szansę na realizację marzenia o występie na największym konkursie piosenki. W rolach głównych Will Ferrell i Rachel McAdams.Na Netflix pojawią się także takie nowości jak:z Bradleyem Cooperem i Lady Gagą,Pawła Pawlikowskiego z Joanną Kulig czyHirokazu Koreedy. Czerwcowe debiuty poprzedzi jednak majowa premiera- międzynarodowej produkcji w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej, opowiadającej historię młodej dziewczyny (Raffey Cassidy) żyjącej w tajemniczej sekcie Pasteża (Michiel Huisman) i jego kobiet - uczennic, żon, córek, kochanek.od 1 czerwcaMidnight DinnerMidnight Dinner 2Dlaczego jesteśmy kreatywni?SynalekDaddy CoolZłodziejaszkiMiś GoldyDziewiąte wrotaPozwanyStep up - Taniec zmysłówGet a JobWeselne przeznaczenieIch dwóch i ParyżPoszukiwanie zaginionej ArkiTransformersStary, kocham cięSkok przez mitłęS.W.A.T.: Miasto w ogniuPodejrzaniOstatni Władca WiatruDzień Dobry TVGliniarz z Beverly HillsGliniarz z Beverly Hills IIW rytmie hip-hopuZapłataNaga Broń 33 1/3: Ostateczna zniewaga44 kotyŻony Beverly HillsŻony AtlantyGospodynie z klasą. Nowy JorkZ kamerą u KardashianówCocomelonPod pokłademIgrzyska tytanówTop ChefBoku no Hero AkademiaSłodki listopad 1/6/2020Supergirl 1/6/2020Miss Agent 2: uzbrojona i uroczaOszukać przeznaczenie 5Marsjanie atakują!Żony medycynyOszukanaArnoldMy Shy BossDear My FriendsRevolutionary LoveLittle Baby Bum: Przyjaciele z rymowanekJosé José: Książę piosenkiod 2 czerwcaPełniejsza chata: Odcinki finałoweTru: Tęczowy ratunekJak zostałem gangsterem. Historia prawdziwaZimna wojnaVenomod 3 czerwcaMistrzowie dyktandod 4 czerwcaHospital Playlist: Sezon 1Czy mnie słyszysz?BAKI: Saga Turnieju StuleciaThe 100od 5 czerwcaTrzynaście powodów: Sezon 4Porady różowej brygady: Sezon 5Ostatni skok w historii USAod 6 czerwcaBliski mi wrógod 7 czerwcaPatriot Act with Hasan Minhaj: Volume 6Healerod 10 czerwcaReality ZSzpital Lenox HillMy Misterod 12 czerwcaNie ma jak w rodzinie: Sezon 4Pięć pierwszych randek: Sezon 2W głębi lasuChoked: Money TalksDa 5 Bloods: In conversationJo Kay: In his ElementsKipo I Dziwozwierze: Sezon 2Pokémon Journeys: The SeriesWhispers 12/6/2020Uzależnieni od życiaNie daj się złamaćNie daj się złamać IINie daj się złamać IIIMagnetyzm żywiołówHotel Transylwania 3od 13 czerwcaThe King: Eternal MonarchAlexa i Katie: Część 4Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwaldaod 14 czerwcaMarcella: Sezon 3Patriot Act with Hasan Minhaj: Volume 6Bloodod 15 czerwcaOh My VenusWiraVoltron: Legendarny obrońcaWolność słowaGet Rich or Die Tryin': Historia 50 Centaod 17 czerwcaProfesor Iglesias: Część 2Dark Web: Usuń znajomegoUlepszenieod 18 czerwcaThe Order: Sezon 2A Whisker AwawNarodziny gwiazdyWspółczesna rodzinaLola Ignaod 19 czerwcaPodłoga to lawaWybory Paytona Hobarta: Sezon 2Poczujcie rytmZagubiona kulaPodróż w jedną stronę jutraNiemowlęta: Część 2OjczyznaMiasto RymowanekRiddickStraszny film 5Sierpień w hrabstwie OsageSilent Hill: ApokalipsaCzarnobyl. Reaktor strachuod 20 czerwcaOperacja OverlordLista priorytetówKim jesteś: Szkoła 2005od 21 czerwcaPatriot Act with Hasan Minhaj: Volume 6od 22 czerwcaFull Houseod 23 czerwcaEric Andre: Legalize Everythingod 24 czerwcaObłędne pysznościNikt nie wie, że tu jestemAthlete A: Sport w cieniu skandaluNiezłomny: Droga do odkupieniaod 26 czerwcaKochaj i żyjEurovision Song Contest: Historia zespołu Fire SagaSportowy światSzkoła marzeńSzkoła marzeń 2Nice Guyod 27 czerwcaDark: Sezon 3od 28 czerwcaPatriot Act with Hasan Minhaj: Volume 6Helikopter w ogniuDobry lekarzod 30 czerwcaAdúGeorge Lopez: We'll Do It For HalfDo zaliczeniaPolaroidWróg u bramGormitiBad Boys IIPaulZapach kobietySavages: Poza bezprawiemKrólewna Śnieżka i ŁowcaPatch AdamsMama do wynajęciaGrinch: Świąt nie będzieLoraxFlashBrand New Animal: Sezon 1