Nowości filmowe, kultowe tytuły, reality i seriale. Czerwiec z Player.pl

Łukasz Szewczyk

• Premiery czerwca na platformie Player.pl

W czerwcu do Playera wejdzie sporo nowości kinowych. Od 3 czerwca w serwisie widzowie zobaczą, najnowszy horror science-fiction z Kristen Stewart i Vincentem Cassel(em) w rolach głównych oraz, czyli koleje losu słynnego bandyty, często nazywanego "australijskim Robin Hoodem".5 czerwca w Playerze pojawi się pełna ciepła i humoru opowieść familijnaoraz francuski dramat historyczny. To pełna opowieść o romansie dwojga wybitnych XIX-wiecznych pisarzy - Marie de Régnier i Pierre'a Louÿsa, - barwnie ukazująca początki emancypacji kobiet.Od 8 czerwca w Playerze będzie można zobaczyć wyjątkową produkcję. To spektakularne widowisko z 2019 roku, będące kolejną adaptacją jednego z najbardziej znanych musicali wszech czasów.Kilka dni później - 10 czerwca - w ofercie Playera zagości kolejna kinowa nowość z 2020 rokuo dwóch przyjaciółkach, które próbują rozkręcić biznes kosmetyczny. W rolach głównych m.in. Salma Hayek i Rose Byrne.Dzień później w serwisie pojawi się słodko-gorzki film Lulu Wang. Żyjąca w Nowym Jorku rodzina dowiaduje się o ciężkiej chorobie żyjącej w Chinach babci. Bliscy decydują się jednak ukryć złe wieści przed schorzałą i odwiedzić ją tłumnie pod naprędce skleconym pretekstem: hucznym weselem kuzyna.24 czerwca do Playera wejdzie, film zrealizowany na podstawie klasycznej powieści Jacka Londona. To porywająca historia Bucka, psa o wielkim sercu, który pewnego dnia trafia z sielskiego domu w Kalifornii na śnieżne pustynie Alaski podczas gorączki złota lat 90-tych XIX wieku.W czerwcu w Playerze pojawią się także kultowe propozycje filmowe "Top Gun", z Tomem Criusem, "Junior" z Arnoldem Schwarzeneggerem oraz dwie części G.I. Joe z Dwaynem Johnsonem.Na czerwiec Player poleca też reality-show "Wiza na miłość". To losy siedmioro Amerykanów, którzy poznali swoje bratnich dusze online. Teraz na oczach kamer przygotowują się do podróży za granicę, aby w końcu spotkać się z nimi osobiście. Wyjeżdżają do obcego kraju w nadziei na miłość i zaręczyny. Czy te historie będą miały swój happy end?Od połowy czerwca będzie też można obejrzeć w binge'u cały pierwszy sezon najnowszej produkcji Player Original - "Szadź"."Odległa Kraina". Po tajemniczym wypadku samolotu chłopiec niespodziewanie budzi się samotnie na nieznanej wyspie zamieszkanej przez kilka zwierząt i giganta, który za nim podąża. Kolejna propozycja to "Lorax", czyli ekranizacja jednej z najpiękniejszych bajek Dr Seussa. Opowiada historię dwunastoletniego Teda, który pragnąć zdobyć serce swojej wybranki, wyrusza na poszukiwanie prawdziwego drzewa Truffula. Aby odnaleźć roślinę, bohater poznaje historię Loraxa, zgryźliwego acz niezwykle czarującego stworzenia, które walczy, chcąc uratować swój świat. 1 czerwca do serwisu dołączą także: bajka "Dom" o przybyszu z innej planety, który znajduje schronienie na ziemi, "Turbo", czyli animowana historia niezwykłego ślimaka oraz "Finstonowie". W bibliotece Playera znajdzie się także znana i lubiana opowieść o magicznej niani McPhee, "Niania i wielkie bum".