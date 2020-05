"Pollywood". Nowy film dokumentalny HBO o polskich korzeniach Fabryki Snów

Łukasz Szewczyk

• Premiera kolejnego polskiego filmu filmu dokumentalnego HBO

• "Pollywood" to historia osobistej podróży do Ameryki, jaką reżyser dokumentu Paweł Ferdek odbył śladami założycieli Hollywood mających wschodnioeuropejskie, czy wręcz polskie korzenie

"Pollywood" to uniwersalna opowieść o wielkich marzeniach, a także o odwadze i determinacji, aby je zrealizować. Pochodzący z małej wioski biedny żydowski szewc Bienjamin Wrona w 1886 roku wraz z rodziną emigruje do Ameryki. Nazwisko z Wrona zmienia na Warner, a jego synowie za kilkanaście lat założą słynną wytwórnię filmową Warner Bros. Z kolei Szmul Gelbfisz w 1885 roku przemierza pieszo blisko półtora tysiąca kilometrów do portu Calais we Francji. Dwadzieścia siedem lat później już jako Samuel Goldwyn kręci w Nowym Yorku swój pierwszy film "Mąż Indianki", który jednocześnie jest pierwszym filmem fabularnym w historii kina nakręconym w Hollywood. -- mówi w filmie Gregory Orr, wnuk Jacka Warnera.Paweł Ferdek próbuje odkryć tajemnicę sukcesu polskich emigrantów i poznać najgłębsze sekrety Hollywood. Dociera do wybitnych współczesnych producentów - także emigrantów, którzy ujawniają jak sami osiągnęli sukces w Fabryce Snów. Chce zrozumieć metody pionierów kina i jednocześnie dowiedzieć się czy istnieje uniwersalny przepis na sukces. Nie chce opowiedzieć jedynie ich historii, ale też doświadczyć jej na własnej skórze. Czy ma szansę skoro nie zna nikogo w Hollywood? I czy jego marzenie o Hollywood również się spełni?Reżyserem filmu "Pollywood" jest Paweł Ferdek. Obowiązki producentów pełnią Małgorzata Kozioł z East Beast, a z ramienia HBO Europe Izabela Łopuch oraz Hanka Kastelicova.Dokument jest koprodukcją East Beast, HBO Europe, EBH oraz Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego. Projekt powstał ze wsparciem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Media Kreatywna Europa. Film otworzy 60. Krakowski Festiwal Filmowy, który w tym roku wyjątkowo odbywa się w formule online.. W serwisie HBO GO film będzie dostępny od rana, premiera na antenie HBO odbędzie się natomiast o godzinie 22:10.