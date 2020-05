Czerwiec w HBO GO. Nowe seriale i premiery filmowe (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery czerwca HBO GO dzień po dniu

• Nowe seriale m.in. "Tropiciele", "W domu", "Mogę cię zniszczyć", "Perry Mason"

• Premiery filmowe m.in. "Czarownica 2", "Gdzie jesteś, Bernadette?", "Late Night". "Bliźniak"

Pełny wykaz premier HBO GO - czerwiec 2020 (dzień po dniu):

Miesiąc rozpocznie się premierą serialu Cinemax, który jest wielowątkowym thrillerem akcji ze zorganizowaną przestępczością, przemytem diamentów i międzynarodowym terroryzmem w tle. Inną nowością będzie też hiszpańska produkcja HBO Europe, która przedstawi widzom spojrzenie hiszpańskich reżyserów na ludzką codzienność w czasach pandemii koronawirusa. Będzie to pięć historii nakręconych za pomocą telefonów komórkowych przez pięciu reżyserów, którzy - zamknięci w domu - postawili sobie pytanie kim tak naprawdę jesteśmy. Nowym tytułem będzie również serial HBO. To produkcja autorstwa Michaeli Coel, którą zobaczymy w roli głównej, opowiadająca o młodej kobiecie próbującej poskładać swoje życie na nowo, po tym jak odkrywa wydarzenia pewnej nocy. Historia ta w centrum stawia pytanie o granicę, jaka dzieli bycie wyzwolonym od bycia wykorzystanym. W czerwcu na widzów czeka też premiera serialu HBO, czyli historii opartej na postaci legendarnego adwokata z powieści autorstwa Erle'a Stanleya Gardnera. Matthew Rhys zagra w niej tytułowego bohatera, który zrobi wszystko, aby odkryć prawdę dotyczącą pewnego porwania. Kolejną nowością będzie także nowy sezon, serialu przedstawiającego perypetie dość nietypowej grupy superbohaterów.W nadchodzącym miesiącu nie zabraknie także nowości filmowych, wśród których znajdzie się m.in. kontynuacja kinowego hitu z Angeliną Jolie i Elle Fanning w rolach głównych. Fani Cate Blanchett będą mogli sięgnąć po brawurową komedię z aktorką w roli głównej -To opowieść o kobiecie, która ku zdziwieniu swojej rodziny niespodziewanie znika bez śladu. Innym nowym filmem w HBO GO będzie teżz Emmą Thompson jako ikoną nocnego talk-show próbującą walczyć ze spadającą oglądalnością swojego programu. A na miłośników kina akcji czeka premiera filmuz Willem Smithem o płatnym zabójcy, który zostaje zaatakowany przez człowieka potrafiącego przewidzieć każdy jego ruch.Dla najmłodszych widzów przygotowana została m.in. duża porcja nowych przygód bohaterów żyjących w świecie LEGO. Do HBO GO zostaną dodaneo grupie nastolatek, które starają się pomóc swojemu miastu, a takżeczy, czyli kolejne przygody dzielnych wojowników ninja, którym przychodzi zmierzyć się z różnymi przeciwnościami, aby obronić świat Ninjago przed czyhającymi niebezpieczeństwami.Także amatorzy dokumentalnych filmów i seriali znajdą w czerwcu sporo nowości. Będzie wśród nich okrzyknięty rewelacją festiwali w Wenecji, Toronto i Sundance film- dokument HBO Europe przedstawiający wydarzenia, które miały miejsce po pożarze w 2015 roku w klubie Colectiv w Bukareszcie. Dziennikarze śledczy odkryli wtedy masowe oszustwa w rumuńskim systemie opieki zdrowotnej, ujawniając tym samym skalę istniejącej korupcji. Innym nowym filmem dokumentalnym HBO Europe będzie także, czyli historia osobistej podróży do Ameryki, jaką reżyser dokumentu Paweł Ferdek odbył śladami założycieli Hollywood mających polskie korzenie. W czerwcu w HBO GO odbędzie się także premiera serialu dokumentalnego HBObędącego ekranizacją bestsellerowej książki Michelle McNamary o tym samym tytule. Produkcja jest zapisem śledztwa dziennikarskiego prowadzonego w sprawie brutalnego seryjnego gwałciciela i mordercy, który terroryzował Kalifornię w latach 70. oraz 80. i jest odpowiedzialny za 50 gwałtów dokonanych w domach ofiar i 12 brutalnych morderstw. Kolejnym nowym tytułem będzie także- film przedstawiający życie i stopniowe dochodzenie do coraz większych wpływów nieżyjącego już prawnika Roya Cohna.• 1 czerwcaTo wiem na pewno, odc. 4Billions V, odc. 5Axios III, odc. 5Niepewne IV, odc. 8Obsesja Eve III, odc. 8Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 13Pingu w mieście II, odc. 1-26 (cały sezon)Czarownica 2KrętaczeNiemoralna propozycjaOstatni władca wiatruArtem SilendiCała twojaCelChuchotageCitipatiCzarne godzinyLegionistaList miłosnyŁapacz deszczuMazepaNiesamowita szafa doktora SteinaNoc na stojącoOstatnie wezwaniePieśń ropuchyPiętro XPortPozytywkaSchowany czy nie - szukam!Śnieg na wodęŚwiadomość przechodniaTrzy dniWaleWidok z góry• 2 czerwcaStargirl, odc. 3Co robimy w ukryciu II, odc. 8 (wersja z lektorem)Roswell, w Nowym Meksyku II, odc. 11• 3 czerwcaLove Life, odc. 4-6Zakochana złośnica• 4 czerwcaMrs. America, odc. 9 (wersja z lektorem)Syrena III, odc. 9 (wersja z lektorem)Co robimy w ukryciu II, odc. 9 (wersja wyłącznie z napisami)LEGO Friends: Girls on a Mission, odc. 1-16 (cały sezon)LEGO Ninjago: Mistrzowie Spinjitzu VII, odc. 1-10 (cały sezon)Do szaleństwaColectiv• 5 czerwcaWe're Here, odc. 6Legenda telewizjiLegenda telewizji 2: KontynuacjaNa planie• 6 czerwcaW domu, odc. 1-5 (cały sezon)Tropiciele, odc. 1Betty, odc. 6KongoSuper 8• 7 czerwcaDom grozy: Miasto Aniołów, odc. 7Współczesna rodzina XI, odc. 18Late NightMelancholijna dziewczynaYvonne Orji: Mamo, udało się!• 8 czerwcaMogę cię zniszczyć, odc. 1To wiem na pewno, odc. 5Axios III, odc. 6Billions V, odc. 6Niepewne IV, odc. 9Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 14Gdyby tylkoSzalona kapela• 9 czerwcaStargirl, odc. 4Co robimy w ukryciu II, odc. 9 (wersja z lektorem)Roswell, w Nowym Meksyku II, odc. 12• 10 czerwcaLove Life, odc. 7-10• 11 czerwcaCo robimy w ukryciu II, odc. 10 (wersja wyłącznie z napisami)CBGB• 12 czerwcaNa planieLEGO Friends: Girls on a Mission II, odc. 1-26 (cały sezon)LEGO Ninjago: Mistrzowie Spinjitzu VIII, odc. 1-10 (cały sezon)LEGO Ninjago: Mistrzowie Spinjitzu IX, odc. 1-10 (cały sezon)• 13 czerwcaTropiciele, odc. 2BalonJaskółki z Kabulu• 14 czerwcaDom grozy: Miasto Aniołów, odc. 8Policja i rasizmBliźniakWujPollywood• 15 czerwcaMogę cię zniszczyć, odc. 2To wiem na pewno, odc. 6Axios III, odc. 7Billions V, odc. 7Niepewne IV, odc. 10Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 15DafneRycerz Pierwszej Damy• 16 czerwcaRoswell, w Nowym Meksyku II, odc. 13Syrena III, odc. 10 (wersja wyłącznie z napisami)Stargirl, odc. 5• 18 czerwcaSyrena III, odc. 10 (wersja z lektorem)Guru miłości• 19 czerwcaCzeka nas chaosLEGO Ninjago: Mistrzowie Spinjitzu X, odc. 1-4 (cały sezon)LEGO Ninjago: Sekrety zakazanego Spinjitzu, odc. 1-30 (cały sezon)Na planie• 20 czerwcaTropiciele, odc. 3MoDrań, tchórz, ofiara: Historia Roya Cohna• 21 czerwcaDom grozy: Miasto Aniołów, odc. 9Bóg fortepianuGdzie jesteś, Bernadette?• 22 czerwcaPerry Mason, odc. 1Axios III, odc. 8Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 16Przyjęcie urodzinoweLove story• 23 czerwcaMogę cię zniszczyć, odc. 3Stargirl, odc. 6• 25 czerwcaLadykillers, czyli zabójczy kwintetTranshoodŚwięty wyścig• 26 czerwcaDoom Patrol II, odc. 1-3LEGO Marvel Spider-Man: Wkręcony w VenomaLEGO Marvel Super Bohaterowie: Avengers znowu zjednoczeniLEGO Marvel Super Bohaterowie: Czarna Pantera: Wakanda ma kłopotyLEGO Marvel Super Bohaterowie: Strażnicy Galaktyki: Nikczemny plan ThanosaLEGO Marvel Super Bohaterowie: Doładowani na maksaNo EscapeNa planie• 27 czerwcaTropiciele, odc. 4Pani Lowry i SynCzas wojny• 28 czerwcaDom grozy: Miasto Aniołów, odc. 10ListaTopielisko. Klątwa La LloronyZombieland: Kulki w łeb• 29 czerwcaObsesja zbrodni, odc. 1Perry Mason, odc. 2Axios III, odc. 9Czarny poniedziałek II, odc. 7Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 17Wszystko jest możliweZwyczajne szczęście• 30 czerwcaMogę cię zniszczyć, odc. 4Stargirl, odc. 7