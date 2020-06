"FAME czy SHAME". Nowe reality-show z gwiazdami polskiego internetu

Łukasz Szewczyk

• Nowy program Player Original

• 10 gwiazd internetu, pod jednym dachem, spędzi najbardziej zwariowane lato ich życia.

Dziesięciu najpopularniejszych idoli młodego pokolenia - znanych z portali takich taki jakich TikTok, Instagram i YouTube - spędzi razem 8 tygodni w podwarszawskiej wilii. Codziennie staną przed nowymi wyzwaniami, których wynik zdecyduje, kto następny dzień spędzi w grupie FAME - otoczony przywilejami i luksusami, a kto w przegranej - SHAME - pozbawiony wygód. Wykonywanie zadań będą utrudniać goście - znane osobowości mediów i telewizji, które znienacka zapukają do drzwi odjechanego domu. Twórca, który pod koniec dwóch miesięcy zdobędzie najwięcej punktów ma szansę zgarnąć nagrodę główną, która jeszcze pozostaje tajemnicą. Szansę, bo na ostatniej prostej karta może się odwrócić, a to wszystko za sprawą... widzów.Do programu zaproszono ściśle wyselekcjonowaną grupę popularnych twórców, idoli młodego pokolenia. Wśród potwierdzonych na ten moment uczestników znajdują się: Łukasz "Blondino" Książkiewicz, Filip Zabielski, Michał Gała i Marta Rentel. Na tym nie koniec niespodzianek! W przeciwieństwie do innych formatów tego typu gwiazdy "Fame czy Shame" nie zostaną odcięci od świata zewnętrznego. Wręcz przeciwnie - będą punktowani również za podtrzymywanie relacji ze swoimi followersami.Program jest produkcją oryginalną serwisu Player tworzoną we współpracy z agencja DDOB, która zajmuje się jego realizacją, a także odpowiada za dobór twórców, produkcję i scenariusz.